Gosálbez: "En año y medio, Herrero nunca dijo que tuviera quejas con Vox"

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de València José Gosálbez ha mostrado su "sorpresa" por la decisión de la concejala Cecilia Herrero de darse de baja de este partido y ha anunciado que los dos regidores voxistas, él mismo y la concejala Mónica Gil, "seguiremos trabajando por los valencianos, y por València, -dentro del gobierno municipal presidido por María José Catalá- que es para lo que fuimos elegidos; los valencianos dijeron con claridad que querían un cambio" en las elecciones municipales de 2023, y por tanto, ambos munícipes van a seguir adelante con el pacto de gobierno suscrito con el PP en octubre de 2023.

Respecto a la decisión de Cecilia Herrero de marcharse de Vox, pero mantener su acta de concejala, Gosálbez ha mostrado su "sorpresa". Máximo porque la citada regidora ha justificado su decisión porque dice haber sufrido acoso laboral dentro del partido y porque cuando sufrió unas presuntas amenazas de muerte, nadie la apoyó en su partido. Respecto a estas acusaciones, Gosálbez reiteró su sorpresa "porque en este año y medio, casi dos años en los que hemos trabajado codo con codo, yo no había oído en ningún momento, nada de esas quejas a ese respecto, había oído precisamente todo lo contrario", ha recalcado. Gosálbez ha realizado estas declaraciones antes de asistir a una de las inspecciones que realiza la concejalía de Sanidad y Consumo, que dirige, en las churrerías y buñolerías instaladas en la ciudad con motivo de las fiestas falleras.

Gosálbez, en el centro, junto a dos agentes y los técnicos, en un momento de la inspección a las buñolerías. / R.L.V.

"Cecilia ha tomado una decisión personal y legítima"

Ya es sabido que la dirección nacional de Vox, que preside Santiago Abascal, ha reclamado a Herrero y al exportavoz Juan Manuel Badenas, que entreguen sus actas de concejales, cosa que ambos no han hecho. Al contrario ambos apuntan a que se van a pasar al Grupo de No Adscritos. Sobre esta postura, Gosálbez ha dicho que no ha hablado con ellos ni les ha pedido el acta, y en cuanto a Herrero, ha recordado, "ha tomado una decisión personal, una determinación personalísima, que es respetanble y legitima. Ahora bien ella, es mayor de edad y ella sabrá lo que tiene hacer", ha manifestado.

Sobre la estabilidad de gobierno municipal, donde ahora hay dos concejales de Vox, más trece del PP, y los dos ex-voxistas que apuntan al Grupo de No Adscritos, volvió a lanzar un mensaje de "tranquilidad y normalidad". Después de la baja de Cecilia Herrero, Gosálbez ha reiterado que van a seguir trabajando, con su agenda como concejal de Consumo y Sanidad, y con el resto de delegaciones que ahora ha incorporado como Empleo y la vicepresidencia de Valencia Activa.

Tendrán que volver a distribuirse las competencias

Ahora bien, sobre las concejalías que antes gestionaba Badenas, y que el año pasado la alcaldesa distribuyó a Gosálbez, Gil y Herrero, el portavoz adjunto de Vox ha aclarado: "No hay ninguna novedad, no he hablado", con la alcaldesa, ha respondido a los periodistas. Aunque los voxistas dan por hecho que las áreas de gobierno que le fueron otorgadas a Herrero la semana pasada tendrán que ser redistribuidas otra vez entre los dos de Vox que quedan: Gosálbez y Gil. Entre ellas, Parques y Jardines, y el control sobre el Organismo Autónomo Municipal que gestiona la infraestructura verde de la ciudad y el Jardín del Turia.

En cuanto a si Badenas va a ser un obstáculo para Catalá y Vox y va a dificultar la gobernablidad de la tercera ciudad de España, Gosálbez ha indicado: "espero y confìo en que eso no va a suceder", es decir, que Badenas no va a bombardear el gobierno de PP y Vox. "Tengo la creencia y entiendo que debe ser así", ha subrayado.

Por último, a la pregunta de si se siente decepcionado con la actuación de Badenas y Herrero, se ha reiterado en lo afirmado sobre la concejala, y sobre el exportavoz expedientado y expulsado de forma cautelar ha concluido: "con Juanma Badenas había un expediente disciplinario sancionador, dentro del propio partido". Y ha reiterado: "Es responsable de sus actos, él sabe lo que hace, tambièn es mayor edad", ha insistido.