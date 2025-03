El PSPV reclama a Catalá la suspensión de las comisiones y un pleno extraordinario tras quedar su gobierno en minoría

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha anunciado que el grupo municipal ha solicitado la suspensión de las comisiones informativas de Patrimonio y Bienestar Social que están previstas para este jueves así como la convocatoria de un pleno extraordinario para que se aclare la situación del gobierno tras la salida de dos concejales de Vox como no adscritos. Sanjuan ha afirmado que Catalá “tiene que reconocer la realidad de que está en minoría y que cualquier acuerdo que se adopte podría ser fraudulento. Es triste que en dos años el PP y Vox hayan arruinado la reputación de las instituciones valencianas”, ha afirmado.

Sanjuan ha recordado que el grupo socialista mantiene judicializada la configuración de las comisiones desde el inicio del mandato porque no se ajustaban a la representatividad y se producía una alteración de los resultados electorales. “Ahora ya no solo no es proporcional sino que responde a una situación que ni tan siquiera existe porque Vox solo cuenta con dos concejales. Por eso, hemos solicitado que se suspenda la celebración de las comisiones que estaban previstas para esta semana porque es lo más responsable. De otra manera, los acuerdos que se adopten podrían ser recurridos y considerarse nulos”, ha incidido.

El responsable socialista ha cuestionado que si Catalá mantiene la celebración de las comisiones tal y como están establecidas “se produciría una situación absolutamente irreal porque el PP, con sus votos, podría ganar los puntos de acuerdo incluso con la abstención de los representantes de Vox, algo absolutamente irregular porque las comisiones han de responder a las mayorías”.

Se trata de una situación que afecta tanto a las comisiones como a los consejos de administración de las empresas y a las entidades dependientes del Ayuntamiento. Por eso, ha reclamado la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para modificar la representación.

Degradación institucional

“Catalá está aferrándose a una situación que no se corresponde con la realidad porque ahora tiene un gobierno que suma 15 concejales y, por lo tanto, no tiene la mayoría. Y, lo peor es que esta inestabilidad está repercutiendo negativamente sobre la ciudad. Todas las informaciones que van llegando apuntan a que esta situación de bloqueo y de degradación institucional a la que está llegando a las instituciones valencianas, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de València, están perjudicando la imagen de la ciudad de València”, ha sostenido.

En este contexto ha enmarcado que, por ejemplo, el PP no haya querido hacer su congreso europeo en València, tal y como tenía previsto, “porque no quiere juntarse con los políticos del PP valenciano, a los que ahora mismo consideran agentes tóxicos en términos políticos” así como también la fuga de eventos que se iban a celebrar en la ciudad. “Hay ya eventos y actividades empresariales que se estaban produciendo en la ciudad de València con regularidad y que tenían que continuar como, por ejemplo, la Copa Davis que hemos conocido que van a dejar de venir a la ciudad”, ha continuado.

“Al final, el bloqueo político en la Generalitat y en el Ayuntamiento y la degradación institucional tiene un coste para la ciudad muy determinado. Y lo último sería ya que el jueves acudiéramos a unas comisiones donde se votaran unos puntos de acuerdo que se fueran declarados después nulos y pudieran generar una inseguridad jurídica para la ciudad y para todos los personas afectadas por esos puntos de acuerdo simplemente porque la señora Catalá se niega a aceptar una realidad y es que ha perdido la mayoría de gobierno”, ha finalizado.