Vox exige el acta de concejal a Badenas y Herrero, abocados a pasar al grupo de los No Adscritos

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, reclamó ayer a los concejales de su formación en València Juanma Badenas y Cecilia Herrero que entreguen el acta de concejal. «La clave de este asunto es que los votantes han puesto su confianza en Vox. Se vota al partido. Las presiones vienen de los votantes valencianos, porque el voto es un contrato que debe cumplirse», dijo Fúster, quien insistió en que «hay que pedirles que actúen de acuerdo al contrato que se firma».

Pero Badenas y Herrero no parece que tengan esa intención. Su deseo pasa más bien por irse al grupo de los No Adscritos. Un paso que dejaría a ambos sin muchos de los privilegios de los que gozan en la actualidad como miembros del gobierno de Mª José Catalá, empezando por el sueldo. Los concejales del grupo de los no adscritos tienen derecho a tener personal administrativo, secretario o secretaria, pero no asesores políticos, tampoco les correspondería la asignación de la que anualmente disponen los grupos políticos municipales, una importante cantidad que permite a los grupos hacer frente a gastos ordinarios para su funcionamiento y organización interna, y hay dudas sobre si les correspondería despacho.

El sueldo del exlíder de Vox en València, Juanma Badenas, el segundo más alto de toda la corporación, 91.288 euros, 3.000 menos que el de la propia alcaldesa recibiría un importante tijeretazo ya que pasaría a cobrar el suelo raso de un concejal de la oposición, 70.000 euros, lo mismo que Cecilia Herrero, que ahora cobra 82.976 euros. Ambos solicitaron la dedicación exclusiva para poder ejercer la abogacía sin renunciar a su sueldo de concejal. Está por ver si en el caso de que la crisis de Vox se consume y se oficialice la expulsión de ambos ediles, la alcaldesa podría ofrecerles alguna competencia para ganarse su apoyo. Ya hay jurisprudencia en contra en este sentido. El reglamento establece que los derechos económicos y políticos de los no adscritos "no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

El artículo 32 del Reglamento del Pleno regula las condiciones de los concejales del grupo de los No Adscritos, entre los que se incluyen los "concejales que han abandonado el grupo municipal o han sido objeto de expulsión mediante votación de sus integrantes o la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones". Esta circunstancia debe ser comunicada por la representación general de la formación política, a la Secretaría General de la ccorporación, quien a su vez lo pondrá en conocimiento del Pleno, para que de oficio se proceda en consecuencia.

Cuando sean varios integrantes de un mismo grupo político municipal quienes abandonen la formación que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones, o sean objeto de expulsión de la misma serán los concejales y concejalas que permanezcan en la citada formación política los legítimos componentes de dicho grupo político a todos los efectos, que en el caso de Vox serían José Gosálbez y Mónica Gil

El reglamento del pleno determina que el concejal o concejala no adscrito tendrá los derechos que la legislación de régimen local y este reglamento orgánico les reconoce individualmente y contará con los "medios materiales, y la posible disponibilidad de personal administrativo, imprescindibles para el cumplimiento de sus funciones corporativas". En ningún caso, continúa, tendrá derecho a percibir las asignaciones económicas, fijas y variables, ni a disfrutar de los derechos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en este reglamento para los grupos políticos municipales, esto es no tendrán asignación económica de grupo.

Derechos y participación limitadas

Los concejales del grupo de los no asdcritos están además para sus intervenciones y participación a expensas de las decisiones de la alcaldía y la junta de portavoces, donde están todos los grupos poíticos, que determinarán el tiempo de intervención que en los debates del pleno corresponde a los concejales y concejalas sin adscripción. Este tiempo será proporcional a su importancia numérica en el conjunto de la corporación y no podrá ser superior al tiempo que corresponde a un grupo municipal, ni inferior a un minuto. La participación de los concejales y concejalas no adscritos en las comisiones del Pleno se determinará por el propio órgano plenario municipal atendiendo a criterios de racionalidad, de modo que no se alteren ni la proporcionalidad ni la eficacia en el funcionamiento del órgano, que no podrá sufrir distorsiones.

Si con su presencia se modificara la composición y proporción iniciales de las comisiones, el valor de su voto se ponderará en cada supuesto concreto, en razón del número de concejales y concejalas de tal carácter que se incorporen a cada comisión. Este derecho de integración en las comisiones del Pleno "no podrá ser mayor del que les hubiera correspondido si estuvieran integrados en el grupo de procedencia".

Precedentes en València

El grupo de los No adscritos (anteriormente conocido como Grupo Mixto), formados por quienes por distintos motivos dejan de pertenecer a la formación política por la que fueron elegidos pero sin renunciar al acta de concejal como tal, es una rareza en el Ayuntamiento de València. Solo se recuerda en las últimas legislaturas el caso de la concejala de Ciudadanos Mª Dolores Jiménez que dejó por desavenencias con el líder de la formación, Fernando Giner, en diciembre de 2018 para pasar al grupo de los No Adscritos. En la siguiente legislatura fue cuarta por la lista de Vox.

Su marcha abrió el debate entonces en el gobierno de Joan Ribó que ahora se abriría con los concejales de Vox Juanma Badenas y Cecilia Herrero, esto es, si cobrarán el sueldo de concejal raso como concejal de la oposición. También se generaron dudas sobre si le corresponden asesores y despacho, algo que finalmente se le habilitó. Como en el caso de Badenas, la salida de Jiménez llegó precedida de la apertura de un expediente contradictorio de la Comisión de Régimen Disciplinario de Ciudadanos (Cs) con la adopción de la medida cautelar de suspensión de militancia de la citada concejala.

Casos anteriores hay que remontarse casi tres décadas, en las primeras legislaturas de la democracia se produjeron abandonos de partido y traslado al grupo mixto tanto en el Partido Popular como en el CDS.