La Guardia Civil pone coto a la cantidad de pólvora de la mascletà

Las "mascletaes" de las fallas de 2025 se están disparando en la plaza del Ayuntamiento de València con más seguridad si cabe. Así lo ha informado el Teniente Coronel de la Intervención de Armas y Explosivos de la IV Comandancia de la Guardia Civil Antonio Jesús Rodríguez que ha llevado a cabo junto a su equipo la inspección de la mascleta de este miércoles, 12 de marzo, que será disparada por Pirotecnia Crespo.

En concreto, este año ya no se pueden superar los tres metros de altura en el montaje de la mascleta y tampoco se puede superar el 10% de margen en los kilos máximos disparados que tenían hasta ahora los pirotécnicos. En la mascleta, ha explicado el teniente coronel el máximo de kilos de pólvora que se pueden disparar es de 275 kilos y este año, como novedad ya no se permite al pirotécnico superar esa cantidad en un margen del 10%, ha detallado Jesús Rodríguez. Este margen sí existía en los espectáculos de años anteriores, pero este año ya no se permite.

La mascleta de hoy, a cargo de Crespo, consta de 170 kilos por tanto está muy por debajo del límite legal. El jefe interventor de armas y explosivos ha confirmado que en los últimos 2 años y medio que lleva en València nunca ha habido que suspender una mascleta ni cualquier otro acto pirotécnico por cuestiones de seguridad, que son las que controla la Benemérita como mal embalaje y etiquetado de los productos, exceso de kilos de pólvora, falta de cualificación profesional de los pirotécnicos u otras cuestiones. En ese sentido, Gutiérrez ha puesto en valor el gran trabajo que realizan los pirotécnicos, especialmente los que disparan en la Catedral de la Pólvora.

Preparativos y revisiones en la mascletà de este miércoles / Paco Calabuig

Hay que recordar que el uso de este 10% de pólvora adicional ha sido objeto de cierta polémica. Sin ir más lejos, la última 'mascletà' de las Fallas de 2024 en la que se dispararon 330 kilos de pólvora, a cargo de la Pirotecnia Mediterráneo, fue de tal magnitud que rompió los cristales de la Oficina de Turismo Municipal, ubicada en los bajos del ayuntamiento. El tremendo derroche de pólvora con un terremoto final histórico que hizo temblar el balcón consistorial y llevó a los invitados que estaban en la primera línea a retirarse unos metros adentro. El equipo de À Punt que retransmite en directo el espectáculo pirotécnico también perdió la señal por el estruendo.

Inspecciones a las tiendas de petardos

Por otro lado, esta mañana la Guardia Civil también ha procedido a las inspecciones de locales donde se vende material pirotécnico. El capitán de la Guardia Civil Antonio Díaz ha explicado que en la campaña de fallas se llevan a cabo un centenar de inspecciones en València y municipios de la provincia. Las infracciones más frecuentes son por exceso de almacenaje de cantidad de productos y porque el etiquetaje no se corresponda con la verdadera potencia de los artículos comercializados. Por su parte, Samuel Albiñana, gerente de La Petarderia de la calle Jesús, ha señalado que el 90% de artículos pirotécnicos que venden se fabrica en China. El producto estrella estos días son los masclets, las tracas valencianas, las bombetas y los petardos de más potencia. Asimismo ha destacado que su cliente principal son particulares.