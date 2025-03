Badenas se enroca: no entregará el acta de concejal y será clave para gobernar València

El concejal Juan Manuel Badenas, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de València y exconcejal de empleo en representación de Vox, acaba de anunciar que se va a pasar al Grupo No Adscritos ya que el pasado 6 de marzo presentó su baja voluntaria de Vox. Badenas ha anunciado que el 10 de marzo presentó en el Comité de Garantías de Vox en Madrid dos denuncias "contra dos personas relevantes" de esta organización.

Dice que su expulsión cautelar y el expediente sancionador interno abierto contra él, no se debe a la concesión de un contrato de Valencia Activa a la consultora Imedes, sino que en realidad, se lo han abierto porque decidió "destituir a la anterior jefa de prensa del grupo municipal desafiando la autoridad" de los miembros de la dirección nacional. Ha denunciado "haber sufrido un hostigamiento" por parte de dos miembros de la dirección de Abascal.

Preguntado si ha solicitado el pase al Grupo de No Adscritos de forma formal y legal, el regidor ha contestado: "Se nos aplicarán las normas previstas en el funcionamiento del Ayuntamiento de València". Para inmediatamente confirmar que "no voy a entregar el acta de concejal" y que va a seguir "representando" a los valencianos que le votaron.

Badenas ha remarcado que "mis discrepancias con Vox vienen desde hace meses", y "el tema del Valencia CF," su postura contraria a dar los permisos a Peter Lim para reanudar las obras del Nou Mestalla, también es "uno de los motivos por los que he tenido esas discrepancias con la dirección de Vox y con otros grupos polìticos".

Juan Manuel Badenas ha vuelto a intervenir en la sala de prensa del ayuntamiento. / Miguel Ángel Montesinos

"No tengo motivos para entregar el acta de concejal"

"No tengo motivos para dejar el acta de concejal ni hay motivos para reclamarla", ha insistido. "Yo si tengo motivos para pedir la renuncia de algunos cargos de Vox", y de hecho, ha remitido esas dos denuncias por burofax al Comité de Garantías en Madrid. "Voy a seguir defendiendo el interés de los valencianos" y recordó "la aritmérica es la que es".

Esto es, su voto y el de Cecilia Herrero, la otra concejala exvoxista que ha presentado su baja en el partido, son fundamentales para la gobernabilidad municipal porque los 13 votos del PP están lejos de la mayoría absoluta, fijada en 17. Por tanto, la alcaldesa María José Catalá necesita los 2 votos de los concejales de Vox que siguen en el grupo municipal y los dos concejales que apuntan al Grupo de No Adscritos, Badenas y Herrero.

Badenas ha subrayado que "mantenemos conversaciones con todas las personas que están en este ayuntamiento", en alusión a Catalá y los populares. Y ha deslizado que su intención es seguir apoyando el gobierno de Catalá pero no ha manifestado nada concreto sobre esto. Tampoco lo ha asegurado con toda certeza.

Respecto a su nueva condición en la corporación, Badenas ha reiteradO. “Se nos aplicarán las normas de este Ayuntamiento no siendo militantes de ningún partido y mantendremos conversaciones con todas las personas de esta corporación. Todas las posibilidades están abiertas, el interés de los valencianos es lo más importante”, ha subrayado.

Vuelve a insistir en que los audios son "ilícitos" y "un montaje"

En cuanto a los audios publicados por el digital The Objective, los ha calificado de nuevo, como hace una semana, "de montaje, un burdo montaje de Pepe Gotera y Otilio". Como máximo responsable de la fundación Valencia Activa, hasta que fue cesadio, volvió a defender que "todos los pliegos fueron redactados de acuerdo con la ley," por tanto, el contrato otorgado a la consultora sería correcto. El concejal ha insistido: "las grabaciones son ilícitas". Responden a "un montaje" y los audios "son parciales, incompletos y sacados de contexto”.

Vox se parte en dos bloques

Cabe recordar que Badenas ha sido expulsado de forma temporal por su partido, Vox, por unas presuntas irregularidades en la concesión de un contrato de Valencia Activa, fundación que estaba bajo su control político a raiz del pacto de gobierno firmado con el PP en octubre de 2023. Vox ha expulsado de forma cautelar a Badenas hasta que se complete la investigación interna sobre esta concesión, lo que ha provocado una crisis en el gobierno municipal, más agravada aún por la decisión de Cecilia Herrero, otra concejala exvoxista, que se ha dado de baja del partido presidido por Santiago Abascal.

Antes de que Herrero se diera de baja, la alcaldesa María José Catalá negoció con Vox en Madrid, con el grupo municipal de València y con el propio Badenas, según ha informado la alcaldesa públicamente. De hecho hubo una remodelación exprés del gobierno municipal, materializada en 24 horas mediante resolución de alcaldía, en la que básicamente Catalá echó fuera del gobierno a Badenas, le quitó la tenencia de alcaldía que no se asignó a ningún otro compañero de Vox, y redistribuyó las concejalías de Badenas entre los otros voxistas José Gosálbez, Mónica Gil y Herrero, que pocos días después se dio de baja en el partido, pero a día hoy conserva esas nuevas competencia de gobierno.

Lo que está claro es que el grupo municipal de Vox, se ha roto, en dos bloques. El oficial, el que representa a Vox, lo integran el portavoz adjunto José Gosálbez y Mónica Gil. Badenas y Herrero ya no están en la disciplina de Vox, y está por ver qué pasa con las delegaciones de Herrero, que hay que recordar las otorga la alcaldesa.

Comunicado de Vox

Por su parte, Vox ha emitido un comunicado hace unos minutos que dice textualmente:

"Juan Manuel Badenas, hasta la resolución del expediente disciplinario adoptado como medida cautelar y ejecutiva, no representa a Vox y, en consecuencia, queda retirada su designación como Portavoz del Grupo Municipal y cualquier manifestación o acción política que lleve a cabo en nombre de Vox carece de validez alguna y no cuenta con el respaldo del partido hasta la resolución de dicho expediente disciplinario. Muchas gracias."

Este comunicado no aclara algunas cuestiones pendientes, más allá de que se retira a Badenas su condición de portavoz del grupo municipal, cosa que ya se dijo. Sin embargo, Vox ya había comunicado que Badenas no representaba a esta organización, por su condición de expulsado cautelarmente. El grupo municipal de Vox no ha aclarado si ante el ayuntamiento se ha presentado un escrito diciendo que Badenas ya no es el portavoz municipal.

El grupo municipal de Vox sí ha añadido que las acciones del comité de garantías o disciplinario de Vox "son confidenciales". Por tanto, no ha aclarado si efectivamente se ha abierto contra él el expediente sancionador por el contrato ajudicado o por su decisión de cesar a la jefa de prensa.