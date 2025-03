Catalá emplaza al pleno del 25 de marzo para hacer cambios en el gobierno local y en las comisiones

La alcaldesa de València María José Catalá ha emplazado al pleno ordinario de 25 de marzo para hacer cambios en el gobierno municipal, si de aquí a entonces no se resuelve el conflicto que hay en el grupo municipal de Vox, tras la marcha de Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, concejales que se han dado de baja en Vox, y que han anunciado que van a integrarse en el Grupo de No Adscritos. Catalá, en una entrevista concedida a Radio Valencia, Catalá ha defendido que, en contra de lo que han denunciado Compromís y PSPV, las comisiones municipales "no se ven alteradas" hasta el pleno ordinario del 25 de marzo. "Los funcionarios del Ayuntamiento de València, la secretaría general" ha dicho que la composición de estos órganos ejecutivos de deliberación "no se ve afectada" hasta que en el pleno se cambien las mayorías en función de la representatividad que tiene cada grupo municipal en la corporación.

En la sesión plenaria del 25 de marzo, ha apuntado la alcaldesa, "el pleno se dará por informado de la salida de estos dos concejales de un grupo político y del cambio posible que se produzca a partir de ahí". Además, a las comisiones que se han celebrado hoy, Patrimonio y Servicios Sociales, "han asistido los dos concejales de Vox que se quedan", por tanto los acuerdos que se tomen son válidos y legales, ha venido a decir: "normalidad y tranquilidad", ha comentado.

Lo de Badenas y Herrero "es un problema interno de Vox"

Catalá ha insistido en declaraciones a la Cadena SER que "hay dos personas -Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero- que tienen un conflicto en un grupo político, Vox tiene un problema interno, y no es plato de buen gusto, pero yo lo que estoy haciendo es un llamamiento permanente a Vox para que resuelva este conflicto interno", de hecho, ha afirmado, "hablo absolutamente con todo el mundo". Por ello, ha insistido, "tenemos comunicación directa con todos ellos, y puedo decir que la gobernabilidad y la estabilidad del ayuntamiento está totalmente garantizada". "La situación no es del gusto de nadie, pero es una situación interna de Vox", ha reiterado la alcaldesa.

"En ciudades como Sevilla y Zaragoza se da la misma situación"

En cuanto a su hoja de ruta, en un hipotético escenario en el que el PP tenga que gobernar en solitario y en minoría, Catalá ha indicado que no es un escenario que le pilla de nuevo. "Ya goberné 5 o 6 meses en minoría en València" ha recordado. Esto ha apuntado, "requiere de un compromiso por parte del alcalde, que yo asumo", un esfuerzo añadido, "de intentar llegar a consensos con los grupos políticos de forma permanente". "Esto ya lo he vivido", ha indicado. Por eso, no descarta gobernar "con acuerdos puntuales" con todos los grupos, también de la oposición, "como ocurre en ciudades como Sevilla o Zaragoza". Y también teniendo "socios preferentes", que serían los concejales de Vox, porque con este partido "tenemos muchas cosas en común". La alcaldesa ha recordado que cuestiones como la Capitalidad Verde Europea o los Gay Games han salido adelante con los votos de PP, Compromís y PSPV, y la oposición de Vox. Por ello, está dispuesta a llegar a acuerdos "con cualquier grupo político" para garantizar la gobernabilidad municipal.

Respecto a la situación de Cecilia Herrero, que tras la remodelación exprés se debería incorporar a la Junta de Gobierno, que se celebra mañana, Catalá ha subrayado que ha habido "una comunicación del partido al ayuntamiento", indicando que ya no es miembro de Vox, ni representa a esta formación. Pero será en el pleno del 25 de marzo cuando se deba informar de estos cambios que afectarían al gobierno municipal, si los hay; y a los representantes de los partidos de la corporación en las comisiones municipales. "Evidentemente ha habido una comunicación de ella a su partido y de su partido hacia el Ayuntamiento de València que va a formalizarse en el pleno del próximo 25 de marzo", ha reiterado la alcaldesa, en referencia a Cecilia Herrero.