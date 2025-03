Gosálbez (Vox) exige a Badenas y Herrero que entreguen el acta de concejal "por decencia"

El portavoz adjunto de Vox en el Ayuntamiento de València y miembro del equipo de gobierno de la ciudad que integran esta formación y el PP, José Gosálbez, ha indicado este jueves que espera que los ediles Juanma Badenas y Cecilia Herrero, que han dejado la formación que preside Santiago Abascal y este ejecutivo local, "entreguen su acta de concejales tras abandonar el citado partido".

"Lo que entiendo yo que marca la decencia y el buen hacer es dejar el acta", ha afirmado Gosálbez, que ha precisado que Badenas y Herrero ya no son parte del grupo municipal de Vox en el consistorio valenciano ni representan a esta corporación.

Juanma Badenas, exportavoz de Vox en el consistorio valenciano y exsegundo teniente de alcalde, ha anunciado esta jornada que se dio de baja de Vox el pasado 6 de marzo a partir del "hostigamiento" de dos personas de la dirección nacional de esta formación hacia él y de las "discrepancias" mantenidas, al tiempo que ha asegurado que no entregará el acta de edil.

La pasada semana se conoció la decisión de Vox de suspender de derechos como afiliado e inhabilitar a Juanma Badenas de forma cautelar mientras se resuelve el expediente disciplinario que le ha abierto el partido para investigar la adjudicación de unos contratos.

Cecilia Herrero dio a conocer el pasado lunes su decisión de dejar Vox y señaló también que había presentado su baja ese mismo 6 de marzo por "falta de apoyo" de la formación tanto en los procesos judiciales que le afectan como ante amenazas sufridas, así como por "burlas" y "mobbing laboral y personal". La edil también mantendrá su acta.

"Badenas ya no es parte del grupo municipal ni de Vox"

"Desde el grupo municipal --de Vox-- lo que tenemos que decir es que --Juanma Badenas- ya no es parte del grupo municipal, no es parte de Vox", ha respondido el portavoz adjunto preguntado por esas renuncias, por la decisión de seguir como concejales --ahora ya como no adscritos-- y por la denuncia presentada por el exsegundo teniente de alcalde ante el comité de garantías del partido hacia dos personas de la dirección nacional.

Respecto a la conservación del acta por parte de Badenas y Herrero, Gosálbez ha añadido que espera y desea "que por respeto a ese contrato" firmado por quienes van "en la lista electoral de un partido, en este caso de Vox, con los ciudadanos, con los votantes" la entreguen y dejen de ser ediles para dar paso a otros componentes de la candidatura del partido en València.

"Cuando uno deja de estar bajo esas siglas, deja de tener ese paraguas, lo que entiendo yo que marca la decencia y el buen hacer es dejar el acta", ha insistido José Gosálbez, que ha agregado que "lógicamente" ha de ser así "porque el contrato es en base a unas siglas que ya no representan" porque "se han ido".

"Espero y deseo, conociendo a Juanma, conociendo a Cecilia, que su buen hacer en esta cuestión política, que al fin y al cabo no es más que una cuestión política", les lleve "igual que firmaron ese contrato con los ciudadanos cuando fueron elegidos bajo unas siglas, que eran las siglas de Vox" a dejar la corporación local tras abandonar la formación política con la que concurrieron a las elecciones, ha remarcado.

"Dejan de estar bajo esas siglas, pues que devuelvan el acta y estas pasen a otras personas que estaban en esa lista -electoral que se presentó a los comicios- y que siguen bajo las siglas de Vox", ha añadido Gosálbez.

Preguntado por si el exportavoz de Vox se ha puesto en contacto con él o con algún miembro de este grupo municipal tras, el portavoz adjunto ha expuesto que con él no ha hablado. "Conmigo no han hablado", ha dicho.

"Situaciones complicadas"

Asimismo, sobre las consecuencias que la actual situación puede tener sobre su partido político, el portavoz adjunto ha aseverado que "son situaciones complicadas, lógicamente". "Es indudable y creo que lo vemos absolutamente todos", ha apuntado.