PSOE y Compromís llevarán a los tribunales la composición de las comisiones municipales

Los portavoces del Grupo Municipal Socialista y Compromis, Borja Sanjuan y Papi Robles, han anunciado esta mañana que sus formaciones llevarán a los tribunales al gobierno de María José Catalá en el Ayuntamiento de València "en caso de que no modifique la representación de las Comisiones y las adapten a la pérdida de mayoría del PP", han manifestado fuentes de ambas formaciones.

Sanjuan y Robles se han pronunciado en estos términos ante la prensa para explicar que PSOE y Compromís "han presentado en las comisiones que estaban convocadas un escrito para advertir de que la actual composición de las comisiones informativas del pleno es ilegal y antidemocrática", han indicado ambos partidos en la oposición.

Borja Sanjuan ha explicado que en estas comisiones “se han podido tomar acuerdos sin tener mayoría democrática, es decir, con 15 votos se está ganando votaciones a 16”. "Eso no es un problema ni administrativo, ni técnico ni de formas, es un problema simple y llanamente democrático”, ha denunciado y ha apuntado que la alcaldesa “ahora mismo está en minoría y tiene que asumirlo”.

En esta línea, ha alertado de que lo que Catalá “intenta” es “forzar a los técnicos y a los secretarios de la casa para ganar tiempo mientras intenta comprar a los dos concejales que se han ido al grupo de los no inscritos, pero la realidad es la que es y tiene que asumirla para dejar de poner a este ayuntamiento en una situación muy complicada”.

Posible responsabilidad de los funcionarios

“Podría ser que llegáramos al día 20, por ejemplo, donde son las comisiones de Urbanismo y de Hacienda, y que se aprobaran puntos sin la mayoría suficiente, lo que daría lugar a responsabilidad económica y jurídica de aquellas personas que lo voten pero también de los funcionarios del ayuntamiento”, ha apuntado Sanjuan.

La alcaldesa "hace trampas", advierte la portavoz de Compromís

Por su parte, Papi Robles ha afirmado que Catalá está “intentando hacer trampas, está intentando tener una mayoría que no tiene”. De hecho, ha explicado que “durante dos semanas la hemos escuchado decir que la gobernabilidad está asegurada, pero eso es algo que solo está en su cabeza” porque “la realidad es que no tiene mayorías suficientes para continuar gobernando en el Ayuntamiento de València, y hoy se ha demostrado”. Por eso, ha incidido en que “de manera conjunta y constructiva, ya hemos trasladado que así no se puede funcionar y que lo que debe hacer es asumir su minoría actual".