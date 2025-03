Caballero apela a la "germanor" en Vox para resolver la crisis de gobierno

El portavoz del gobierno de Mª José Catalá, Juan Carlos Caballero, ha apelado este viernes a la "germanor", espíritu de unidad del pueblo valenciano, para que el grupo municipal de Vox, inmerso en una crisis interna que ha provocado la salida de dos de sus concejales, el exportavoz Juanma Badenas, y su compañera y pareja sentimental, Cecilia Herrero, alcance un acuerdo que de estabilidad al gobierno municipal, en minoría si se consuma la marcha al grupo de los no adscritos de los citados Badenas, expendientado por la Dirección Nacional de Vox y Herrero.

De momento, Badenas continúa suspendido de militancia por la investigación que su propio partido le ha abierto, según la versión que el mismo ofreció este jueves por despedir a una asesora "impuesta" por la dirección nacional en la que el exlíder de Vox en València había perdido la confianza. Juan Carlos Caballero ha emplazado en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno a la unidad de Vox, utilizando el término valenciano de "germanor" a los de Abascal a solventar sus diferencias. De los eventuales cambios en el gobierno de la ciudad y el reparto de las competencias si finalmente no se consigue un acuerdo en Vox, Caballero no ha querido dar detalles y ha emplazado al pleno del próximo 25 de marzo.

Catalá confiaba en que la crisis de sus socios de gobierno, que irremediablemente arrastra al PP, se resolviera antes, pero parece que las posiciones están todavía alejadas. Badenas y su compañera acusan a la dirección de Vox de imponer, hacer y deshacer, asesores en el grupo. Todo en medio del escándalo por los supuestos contratos amañados de Valencia Activa, con Badenas al frente, con la Fundación Imedes difundidos por The Objective.

Caballero ha explicado que "se dará cuenta de los cambios en el gobierno en el próximo pleno". Ha explicado que Cecilia Herrero, que mantiene las competencias de Agricultura y Parques y Jardines, ha asistido a la junta de gobierno. "Ha participado y no se ha despedido", ha expicado el portavoz popular, quien ha asegurado que la situación en el gobierno es de "normalidad". Sobre las comisiones muncipales que hay convocadas con anterioridad al pleno y de las que formaban hasta ahora parte Badenas y Hererro, Caballero solo ha dicho que "cada partido nombra a sus representantes y se pueden cambiar en cualquier momento".

"Esperamos que aprovechen la germanor y aclaren sus diferencias", ha destacado Caballero. Hay que recordar que el miércoles era José Gosálbez, señalado por la dirección de Vox en Madrid como nuevo portavoz, el que reclamaba a Badenas y Herrero que entregasen sus actas de concejal, algo que ellos no tienen intención de hacer. Ambos en todo caso pasarían al grupo de los no adscritos, obligando a Catalá a buscar un complicado equilibrio en la gobernabilidad de la ciudad. Como sea, ha añadido Caballero, las diferencias en Vox "no pueden afectar a la gestión diaria para que podamos prestar los servicios con la calidad que se espera". El gobierno de Catala ha asegurado Caballero "es fuerte".