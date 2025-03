Vox fulmina a Badenas y Herrero y los saca de las comisiones de Urbanismo, Hacienda y Sugerencias

El grupo municipal de Vox mueve ficha en cuanto a la composición de las comisiones municipales de Urbanismo y Parques y Jardines; Hacienda y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. En tres escritos presentados el miercoles 12 de marzo ante la Secretaría General del Ayuntamiento de València, Vox ha comunicado al ayuntamiento de forma oficial quienes son los nuevos representantes del partido de Santiago Abascal en estas tres comisiones informativas, donde se debaten, votan y aprueban asuntos de gran importancia que luego se trasladan al pleno para su aprobación.

Básicamente,la dirección de Vox ha procedido a fulminar a Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, los dos concejales que se han dado de baja del partido y que van a integrarse en el Grupo de No Adscritos; y a asignar sus vocalías, como titulares y suplentes, a José Gosálbez y Mónica Gil que son los regidores de Vox que se han quedado en el grupo municipal y que han confirmado que siguen apoyando el gobierno presidido por la alcaldesa María José Catalá.

Cambios en las comisiones de Hacienda y Urbanismo

En la Comisión de Hacienda, en la sesión del próximo 20 de marzo se dará cuenta de que la nueva portavoz voxista pasa a ser Mónica Gil; y el suplente será José Gosálbez.Hasta ahora el vocal titular por Vox era Juan Manuel Badenas, y la suplente Mónica Gil.

En la Comisión de Urbanismo y Parques y Jardines, que también se ha convocado para el 20 de marzo, el vocal titular será Gosálbez y la suplente Gil. Hasta ahora, la representante de Vox en este foro era Herrero y el suplente Badenas.

En la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, Vox ha designado como vocal titular a José Gosálbez y como suplente a Mónica Gil. Hasta ahora, la portavoz titular en esta comisión era Cecilia Herrero y el suplente Juanma Badenas.

Catalá anuncio cambios para el pleno del 25 de marzo

Ayer, la alcaldesa María José Catalá avanzó que en el pleno ordinario del 25 de marzo se dará cuenta del pase de Cecilia Herrero y de Juan Manuel Badenas al Grupo de No Adscritos y también señaló Catalá que se informaría de cómo quedan en adelante las comisiones y el gobierno municipal. Hasta el 25 de marzo, Catalá defiende que la secretaría general del Ayuntamiento de València y los habilitados nacional han afirmado que las deliberaciones y las votaciones que tienen lugar en las comisiones son perfectamente legales y válidas.

Sin embargo, la oposición no comparte esta tesis y ha amenazado con llevar los acuerdos tomados en las comisiones de Bienestar Social y de Patrimonio, que se celebraron ayer jueves, a los tribunales. Tanto Compromis como el PSPV defienden que a Vox, -que ahora tiene dos concejales y no cuatro, como al principio del mandato-, no le correspondería tener la misma representación en estas comisiones. Ambos partidos anunciaron ayer que llevarán a los tribunales este tema si no se suspenden las comisiones y se siguen celebrando y adoptando medidas.

La representación, en estos órganos consultivos y en los consejos de administración de las empresas municipales, se otorga en proporción al número de concejales que tienen los grupos municipales en la corporación. Por ello, los socialistas han advertido que los acuerdos que se adopten desde ya, y después de la crisis de gobierno que dejó en minoría a Catalá, pueden ser ilegales. No en vano, para el PSPV, se están sacando adelante votaciones que no corresponderían con la verdadera distribución de escaños con que cuenta el gobierno -PP y Vox sumarían 15 concejales-, frente a la oposición: Compromís, PSPV y No Adscritos, que suman 18.

Borja Sanjuan atiende a la prensa, en una comparecencia pública. / R.L.V. / Grupo Socialista

Sanjuan urge a convocar un pleno extraordinario

Los cambios ordenados por Vox en estas tres comisiones mencionadas, para el portavoz del PSPV Borja Sanjuan, demuestran que "lo que está haciendo la alcaldesa son trampas antidemocráticas para tratar de simular que tiene mayoría, pero la realidad es que se están celebrando unas comisiones donde se van a aprobar los acuerdos de forma ilegal". La alcaldesa "está poniendo el ayuntamiento en un problema que incluso eso puede derivar en responsabilidades de aquellas personas que participan en las comisiones. María José Catalá tiene que asumir la realidad, suspender las comisiones de urbanismo y de Hacienda, convocar un pleno extraordinario y reconocer que la oposición ahora mismo tiene más concejales de los que tiene su gobierno", ha manifestado Sanjuan.

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha denunciado que el gobierno de Catalá ha llevado a las comisiones de Urbanismo y Hacienda la sustitución de Juanma Badenas y Cecilia Herrero como portavoces, lo que supone un reconocimiento de que ninguno forma parte ya del grupo de Vox y, por lo tanto, son concejales no adscritos: “Justo lo que ayer mismo la señora Catalá decía que no se debía reconocer hasta que llegara el pleno”.

Para Sanjuan, esta situación demuestra “que lo que está haciendo Catalá son trampas antidemocráticas para tratar de simular que tiene mayoría, pero la realidad es que está avalando unas comisiones donde se van a aprobar acuerdos de forma ilegal y está poniendo al Ayuntamiento en un problema que incluso puede derivar en responsabilidades penales para aquellas personas que participen”, ha manifestado.

El responsable socialista ha acusado a Catalá de seguir adelante con una composición de las comisiones que no reflejan la representatividad actual, ya que Vox, con solo dos concejales actualmente, como confirma el cambio de portavoces, dispone de los mismos votos que, por ejemplo, el Partido Socialista, que suma siete ediles.

"Catalá no puede mantener esta farsa"

“María José Catalá tiene que asumir la realidad de una vez en lugar de seguir manteniendo esta farsa, suspender las comisiones de Urbanismo y de Hacienda, convocar un pleno extraordinario y reconocer que la oposición ahora mismo tiene más concejales de los que tiene su gobierno”, ha manifestado.

Los socialistas ya anunciaron ayer que Catalá pretendía seguir adelante con la celebración de las comisiones del pleno “fingiendo que Vox mantiene cuatro concejales a pesar de que tanto Badenas como Herrero han manifestado públicamente que ya no forman parte de la formación de ultraderecha. Esta farsa es insostenible porque Catalá está pervirtiendo la representatividad del pleno de manera consciente como demuestra el relevo que va a autorizar en Urbanismo y Hacienda”, ha finalizado tras recordar que el grupo municipal llevará ante el juez cualquier acuerdo que salga adelante con esta situación irregular.