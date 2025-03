Cecilia Herrero, sobre la Germanor voxista: "No tenemos nada que solucionar con Vox"

La ya exconcejala de Vox en el Ayuntamiento de València Cecilio Herrero ha respondido al portavoz del PP y del gobierno municipal Juan Carlos Caballero que el viernes apeló a "la germanor" que reina en esta época de fallas entre los valencianos para que los 4 regidores de Vox "solucionen sus diferencias". Caballero hizo este comentario, un tanto irónico, como llamando a los concejales del partido de Santiago Abascal en València para que solucionen estas divergencias, sin embargo, la situación no se limita "a un problema interno de Vox", como ha declarado varias veces la alcaldesa María José Catalá. El problema de Vox se ha convertido en una crisis del gobierno municipal y ha acabado con la mayoría absoluta que permitía a Catalá y el PP gobernar con estabilidad.

Caballero insistió en que las diferencias entre los concejales de Vox; y de Badenas y Herrero con la dirección nacional "no pueden afectar a la gestión diaria para que podamos prestar los servicios con la calidad que se espera".

Herrero carga contra la dirección de Vox en Madrid

Frente a estas declaraciones de Caballero, Cecilia Herrero ha puntualizado: "Nosotros -Herrero y Badenas- no tenemos nada que solucionar puesto que somos víctimas. La cuestión es que algunas personas de la dirección nacional de Vox solucionen cuanto antes sus propias contradicciones, animadversiones y arbitrariedades".Por tanto, los regidores díscolos No tienen nada que solucionar ni arreglar con Vox ni con sus excompañeros José Gosálbez y Mónica Gil.

"Nosotros -ha explicado Cecilia Herrero a Levante-EMV- ya le hemos manifestado a la alcaldesa en dos reuniones todo lo que en conciencia; y con la verdad y la lealtad por delante, hemos creído en interés de la gobernabilidad y en beneficio de los valencianos", ha insistido la regidora.

Tras la expulsión cautelar del exteniente de alcalde Juan Manuel Badenas y la baja del partido de Cecilia Herrero, Vox ha comunicado que solo José Gosálbez y Mónica Gil representan a esta fomación en el ayuntamiento.

La correlación de fuerzas en la corporación ha cambiado

Además, la negativa de Badenas y Herrero a entregar sus actas de concejales, ha provocado que ambos acaben en el Grupo de No Adscritos lo que ha alterado la aritmética, en palabras de Badenas y Herrero en la corporación municipal. Vox tenía 4 concejales al principio del mandato y ahora tiene 2. El PP suma 13 regidores. Y el Grupo de No Adscritos se forma con los dos díscolos, Badenas y Herrero. Así las cosas, la mayoría absoluta en el hemiciclo peligra, porque se precisan 17 votos frente a los 16 que suman Compromís (9) y PSOE (7). Catalá deberá avanzar en pactos a tres bandas con los No Adscritos y Vox, ya sea mediante "acuerdos puntuales" o con un entente a tres bandas. Eso sí, los No Adcritos no pueden desempeñar tareas de gobierno y tienen sus derechos muy limitados ya que concurrieron a las elecciones municipales de mayo de 2023 en la candidatura de Vox y se han negado a dimitir.