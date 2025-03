PP y Vox impiden a Herrero y Badenas votar en las comisiones

Las comisiones de Hacienda y de Urbanismo, que se celebraron ayer en el Ayuntamiento de València, pusieron de relevancia el primer choque institucional entre los concejales del Grupo de No Adscritos, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero; y los regidores de PP y Vox, que integran el gobierno municipal y están representados en ambas comisiones. Tanto Badenas y Herrero se presentaron en ambas comisiones y quisieron participar y votar. Sin embargo, ni el secretario, ni el PP ni el Vox les permitieron intervenir.

Sanjuan." No pueden hacer valer una mayoría que ya no tienen"

Además, la oposición, PSPV y Compromís impugnaron estas comisiones y presentaron un escrito con una cuestión de orden sobre la composición y el régimen de mayoría en las comisiones. Tal como explicó el socialista Borja Sanjuan, la composición de estas comisiones y la representatividad de Vox, tras salir Badenas y Herrero del grupo municipal, «no se corresponde con la nueva mayoría de fuerzas en la corporación». «PP y Vox tienen 15 concejales y están en minoría en el pleno, por tanto, en las comisiones no pueden seguir haciendo valer una mayoría que no tienen y que han perdido», insistió. De hecho, repitió que los acuerdos tomados esta semana «pueden ser ilegales» porque no se corresponden con la nueva distribución de fuerzas en la corporación.

Por su parte, los exvoxistas Badenas y Herrero acudieron a la Comisión de Hacienda, presidida por la popular María José Ferrer y donde se estrenó Mónica Gil como portavoz de Vox. Herrero y Badenas, cada uno por separado, exigieron poder participar en la comisión y votar los asuntos que se iban a tratar. Tanto Herrero como Badenas advirtieron al secretario y a los regidores de PP y Vox, que tienen derecho a participar de las deliberaciones y de las votaciones, además cada uno con su voto, y que si no se les deja participar se están conculcando sus derechos como concejales, tal como expresó Herrero, y luego repitió Badenas.

El secretario dice que se cambiarán en el pleno del 25 de marzo

Pese a esta intervención, el secretario de este foro municipal informó, que según criterio de la Secretaría General, las comisiones mantienen su composición anterior a la crisis de gobierno y a la salida de los dos concejales de Vox del equipo presidido por María José Catalá hasta el pleno del 25 de marzo. Según añadió la presidenta de la comisión María José Ferrer, que leyó el Reglamento Orgánico del Pleno, las decisiones adoptadas en estas comisiones son legales .

La propuesta de nuevas comisiones resta valor a los votos de Badenas y Herrero

Para acabar de elevar la tensión entre oposición y gobierno local, y entre No Adscritos y populares y voxistas, en el próximo pleno, el PP y Vox quieren aprobar una nueva composición de las comisiones municipales que ya ha indignado a PSPV por entender que «es injusta y no proporcional». El secretario del Ayuntamiento de València Hilario Llavador emitió ayer una resolución en la que invoca sentencias del Tribunal Constitucional para concluir que los No Adscritos podrán votar y pertenecer a las comisiones, pero sus votos valdrán menos. Cuando haya concejales no adscritos en una corporación, como es el caso, dice el TC, «habrán de adoptarse las disposiciones organizativas que procedan, de cara a garantizar que el derecho de los concejales no adscritos a participar en las deliberaciones y a votar en las comisiones informativas no altere la proporcionalidad» del pleno ni que los dos concejales Badenas y Herrero tengan una «sobrerrepresentación», dice el TC.

Se va a un modelo donde seguirían ganando PP y Vox

El resultado es que si se aprueba en el pleno del martes esta nueva composición que aconseja el secretario y plantea la alcaldesa María José Catalá, en un hipotético empate encualquier votación celebrada en las comisiones, el gobierno municipal sacaría adelante las votaciones con el voto de calidad del presidente, que es siempre del PP, y con el apoyo del concejal de Vox.

La propuesta que debe aprobarse en el pleno propone ampliar los miembros de las comisiones de 7 a 9 componentes. El PP tendría 3 concejales, cuyo voto valdría por 3; Compromís 2 concejales, y valdrían por 2; y el PSPV, 1 regidor, que valdría por 1. En el caso de Vox, tendría 1 edil, que valdría por 0,5. Mientras, los nos adcritos podrían tener dos representantes, cuyos votos valdrían 0,25, cada uno. Por ello, si PP y Vox votasen en bloque, sumarían 3,5; y si la izquierda y los no adscritos, hicieran lo propio sumarían lo mismo. Por tanto, decidiría el voto de calidad de la presidencia, en manos del PP.