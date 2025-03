El PSPV reclama al gobierno de Catalá medidas frente al caos y el incivismo en fallas

El grupo municipal socialista ha hecho este viernes su balance de las Fallas de 2025 en el que ha criticado el "triunfalismo" del PP. El equipo de gobierno de Mª José Catalá hizo balance este jueves de las fallas que calificó de "tranquilas y con menos incidentes", aunque mejorables en algunos aspectos como la limpieza y la gestión de los flujos de público en la mascletà. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha asegurado que la mala climatología, la lluvia y el frío, han salvado al gobierno del PP del caos en el que se podía haber convertido la ciudad por la falta de previsión y planificación ante las aglomeraciones que se producen en la mascletà, la falta de limpieza, el incivismo y el uso ilegal de la pólvora en espacios abiertos, como el Jardín del Turia.

Sanjuán, quien ha comparecido junto con los concejales Nuria Llopis, Elisa Valía y Borja Santamaría, ha reprochado a Catalá que "la ciudad ha vivido un caos absoluto en materia de limpieza, de seguridad y de aglomeraciones". “El único plan que tenido el Ayuntamiento de València para que las Fallas no se desmadraran es que lloviera. Si no llega a llover, habríamos tenido un caos histórico porque incluso lloviendo ha habido problemas que no se entienden por el volumen de visitantes que hemos tenido”, ha apuntado el responsable socialista. Sanjuan ha incidido en que ha habido Fallas con “muchísima más gente que han estado mucho mejor gestionadas”.

Sanjuán ha reprochado al concejal de Seguridad que ayer mismo "salió a dar aquí un análisis triunfalista de las actuaciones que se habían hecho, en concreto contra la pirotecnia ilegal, y por la noche explota en la plaza Lebón un artefacto explosivo tremendamente peligroso”.

También ha lanzado reproches al concejal de Fallas, Santiago Ballester, denunciando que sigue habiendo carpas obstaculizando las calles de la ciudad cuando todo debía estar ya retiradas. “El análisis triunfalista que no ayuda en nada de las fallas sí que no ayuda en nada a la ciudad, porque al final, y esto es una reflexión que hay que hacer entre todos, el modelo de fallas, tal y como lo está planteando el Partido Popular, es insostenible”, ha dicho.

Carpa en Amparo Iturbi hoy / Levante-EMV

“Hay que trazar puntos de acuerdo y de convivencia porque llegarán unas Fallas en las que no lloverá. Y cuando esas Fallas lleguen, este ayuntamiento tiene que tener un plan para que no sea el caos generalizado que habríamos vivido en las de este año si no hubiera hecho mal tiempo. Y, por eso, planteamos una repensada de las Fallas y un reequilibrio a través de la mesa de diálogo”.

En este sentido, ha planteado la puesta en marcha de una tasa turística que contribuya a poder sostener los dispositivos extraordinarios tanto en limpieza o en seguridad que son necesarios para garantizar su correcto funcionamiento porque este año han sido “claramente insuficientes incluso con la lluvia”.

Bolsas de basura acumuladas estas fallas en una calle de València / GMS

Por su parte, la concejala Nuria Llopis ha criticado la gestión que se ha realizado de los principales actos falleros como la Ofrenda en la que, ha asegurado, se ha comprobado la “improvisación” del gobierno municipal. “Es inconcebible que los falleros no supieran hasta apenas unos minutos antes de salir si la Ofrenda se iba a celebrar o no". En cuanto a la situación de la limpieza, Elisa Valía ha señalado que València ha batido en esta edición de las Fallas “el récord de la ciudad más sucia. Se han acumulado montañas de basura sin recoger en todos los barrios y, a pesar de que ha llovido y de que ha habido menos afluencia de visitantes, la ciudad ha estado permanentemente sucia. El dispositivo de limpieza ha sido absolutamente insuficiente a pesar del discurso triunfalista del gobierno del PP, como han podido comprobar todos los vecinos y vecinas”.

Finalmente, Borja Santamaría ha criticado que la “mala gestión” del gobierno municipal ha dejado a la ciudad sin poder contar un año más con 200 policías en las calles. “Por culpa de su nefasta gestión, los agentes que debían haberse incorporado a los barrios siguen en formación y sin incorporarse a la plantilla”, ha sostenido.