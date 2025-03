La vivienda ya es un problema muy importante para el 95% de valencianos

El barómetro municipal de opinión ciudadana del mes de marzo de la ciudad de Valencia, al igual que las principales encuestas que se vienen realizando tanto a nivel autonómico como nacional en los últimos meses, constata que la vivienda es una de las principales preocupaciones. Según se desprende del muestreo realizado, el 94 % de los encuestados está a favor de que las Administraciones Públicas incrementen el parque público de viviendas para fomentar el alquiler. Aunque el 85,1 % de los encuestados considera mejor comprar en propiedad la vivienda que alquilarla. Además, más del 80 % de los encuestados está a favor de que se amplíen las desgravaciones fiscales tanto a los arrendatarios como a los inquilinos para incentivar el alquiler. El 90 % a favor de las ayudas al alquiler. El 32, 2 % valora en primer lugar la proximidad a la vivienda familiar a la hora de elegir una nueva residencia y el 30,4 % que esté en un entorno o barrio agradable. La encuesta se realizó entre los meses de febrero y marzo y comprendió 2.353 entrevistas a vecinos de Valencia mayores de 18 años.

La mayoría ve un grave problema el precio de la vivienda y los alquileres

El 95,7 % considera un problema muy importante el precio de venta de la vivienda en la zona donde está ubicada su residencia; mientras que el 95,3 % señala como problema muy importante el precio del alquiler en los barrios donde viven. El 59,2 % de los encuestados considera un problema importante los pisos turísticos y el 34 % considera las viviendas de uso turístico poco o nada importante. El 50,7 % señala la seguridad de la zona como problema y el 49,9 % poco o nada importante.

Al respecto, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha destacado que la información que se desprende del barómetro municipal es una realidad constatable en todas las grandes ciudades de España. Por ello, ha señalado Giner, “para el Gobierno de la alcaldesa Mª José Catalá la vivienda es uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión. Y desde un primer momento pusimos en marcha medidas de medio, corto y largo plazo, que nos permitirán que al final de la legislatura poner a disposición 1.000 viviendas de protección pública y de alquiler asequible”.

“En año y medio hemos hecho más, hemos aprobado más medidas en materia de vivienda que en los últimos 8 años del anterior gobierno, cuando sólo fueron capaces de construir 14 viviendas” ha resaltado Además, ha recordado que por la incidencia que pudieran tener los apartamentos turísticos en el acceso a la vivienda, “el Ayuntamiento ha decretado una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico y estamos trabajando en una normativa regulatoria que será la más restrictiva de toda España, con cinco niveles de protección o limitación para frenar su proliferación”.

El 73% paga menos de 800 euros al mes de alquiler

Por otro lado, el muestreo señala que el 89,5 % está satisfecho o muy satisfecho con su vivienda. Y el 73,8% paga menos de 800 euros al mes por alquiler o hipoteca y más del 21% de los propietarios encuestados no alquila por la inseguridad jurídica. El 28,4 % han visto incrementada su hipoteca y casi el 57,3 % mantiene la misma cuota que el año pasado. Asimismo, el 30,6 % de los encuestados manifiesta que paga ahora entre 50 y 100 euros más de hipoteca con respecto al año pasado, mientras que el 26,4 % paga entre 30 y 50 euros más.

El 24,7 % de los encuestados manifiestan que tienen viviendas que no son para su uso personal como residencias. Entre estos, el 25,6 % señalan que no venden o las ponen en alquiler estas viviendas porque precisan de reforma o reparación por encontrarse en mal estado. El 21,1 % indican que no las ponen en alquiler por desconfianza e inseguridad ante los posible inquilinos; el 10. 8 % no la vende porque no encuentra comprador, 8,8 % debido a que no lo necesita económicamente y el 8,1 % porque puede necesitarla en el futuro.

Viviendas en mal estado

Los hogares medios de Valencia necesitan una media de 2.200 euros mensuales para poder hacer frente a todos los gastos. El 35,1 % considera que su situación económica familiar es buena y afirma que llegan a fin de mes sin preocupaciones. El 46,5 de los encuestados afirma que su situación es aceptable y llega justo a final de mes. Y el 10,9 % señala que tienen una mala situación económica y les resulta difícil llegar al final de mes. Mientras que el 5,8 % indica que su economía está muy bien y les permite ahorros. Al respecto de la situación económica, el 61,4 afirma que es igual que hace un año; el 28,6 % peor; el 8,6 % y el 14 % no sabe o no contesta.

El 72,5 % de los encuestados no ha cambiado de domicilio en los últimos 10 años mientras que sí lo ha hecho el 27,4%. El 43,1 % dejó de vivir en sus domicilios paternos entre los 23 y los 27 años, el 33, 4 % lo dejó entre los 18 y 22 años, y el 13, 2 % entre los 28 y 32 años.