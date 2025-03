Catalá asegura estar "muy tranquila" con la gobernabilidad de València

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), se ha mostrado este lunes "muy tranquila" respecto a la gobernabilidad de la ciudad tras quedar su ejecutivo, integrado por PP y Vox, en minoría al salir de él los ediles Juanma Badenas y Cecilia Herrero tras haber abandonado esta última formación política. La primera edil ha asegurado que quienes "han formado y forman parte" de su gobierno están "todos alineados con la gobernabilidad de València".

Asimismo, ha señalado que todos ellos defienden "que no vuelva" a la capital valenciana "un gobierno de izquierdas". La responsable municipal se ha pronunciado de este modo tras presidir el Comité técnico para el estudio de mejora de uso de artefactos pirotécnicos en la ciudad, preguntada por sabe cuál será el sentido del voto de Badenas y Herrero como concejales no adscritos.

El pleno de marzo

El pleno del consistorio valenciano dará cuenta este martes, en la sesión ordinaria de marzo, de la salida de estos dos concejales de Vox y de su nueva situación en la corporación local.

"Estamos hablando con ellos prácticamente todos los días porque es verdad que ésta es una situación que requiere de consensos y de acuerdos entre todos", ha agregado María José Catalá.

Respecto a si en esas conversaciones los dos ex representantes de Vox le han comunicado si seguirán votando a favor de las propuestas del gobierno municipal o a partir de ahora en contra, la alcaldesa ha emplazado a la sesión plenaria de este martes. "Eso mañana, en el pleno, ustedes tendrán que ver un poco las votaciones", ha dicho.

Tras ello, Catalá ha afirmado que está "muy tranquila". "Creo, además, que todas las personas que han formado y forman parte de mi gobierno estamos todos alineados en la gobernabilidad de València y, sobre todo, en que no vuelva un gobierno de izquierdas a una ciudad que ha sufrido demasiado".

Informe oficial

La primera edil ha explicado que ha remitido a Juanma Badenas y a Cecilia Herrero el informe emitido por la Secretaría General del pleno sobre la conformación y el voto en las comisiones informativas municipales y la composición de la corporación después de que hayan salido de Vox y hayan pasado a ser concejales no adscritos.

Así, ha detallado que el pasado viernes les trasladó "en persona" ese "informe del secretario general del pleno" --"el mismo que tiene la oposición, ha matizado-- para que pudieran mirarlo y analizarlo.

Antecedente en 2018

María José Catalá ha resaltado que este es "un informe elaborado sobre una casuística previa", sobre "un antecedente" que hubo "en este ayuntamiento en el año 2018" tras dejar Cs una edil de ese grupo y mantener su acta como no adscrita. "Se ha respondido de la misma manera que se ha respondido en el año 2018", ha remarcado la alcaldesa, que ha rechazado de este modo las críticas de la oposición a la nueva composición de las comisiones y la proporcionalidad del voto, así como que desde fuera del gobierno se diga que está buscando mantener la mayoría.

"Cuando el PSOE dice que me estoy asegurando unas votaciones o que estoy haciendo un reparto de votos en las comisiones con el que no está de acuerdo, debería pensar que en el año 2018", ha manifestado. "Yo no era alcaldesa y el secretario general del pleno no era secretario general del pleno y se tomó la misma decisión", ha apostillado.

La responsable municipal ha reiterado que ante la situación generada por la salida de Badenas y Herrero de Vox, ella "únicamente" pidió "un informe al secretario general" y ha reiterado que ha coincidido con el presentado anteriormemte.

"Se ha remitido un antecedente en esta casa, en un contexto de otro alcalde y otro secretario general del pleno, y es lo mismo que vamos a aplicar", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que "se atiende a razones jurídicas".

"LAS DECISIONES OPORTUNAS"

Preguntada por si los cambios que ha de acometer en su ejecutivo, para repartir las materias que dejado Herrero --dado que las que dejó vacantes Badenas se redistribuyeron con anterioridad--, Catalá ha comentado que en el pleno se dará cuenta de la condición de esos dos ediles como "no adscritos" y ha señalado que a partir de ahí, como primera edil, tomará "las decisiones oportunas".

"Mañana es cuando se formaliza el paso a no adscritos de dos escritos. Se da cuenta el pleno y a partir de ahí, se tomarán las decisiones oportunas en los próximos días", ha apostillado.