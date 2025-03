Los exconcejales de Vox tendrán participación y voto en las comisiones municipales

La salida de Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero de la disciplina de Vox y su paso al grupo de los No Adscritos ha obligado a una nueva configuración de los órganos de gobierno del Ayuntamiento de València, particularmente de las comisiones informativas. En el pleno de este martes se aprobará previsiblemente un nuevo reparto del voto entre los distintos grupos políticos, de manera que no se produzca una sobrerrepresentación de ninguno de ellos, tal como manda las numerosas sentencias del Tribunal Constitucional.

Para que eso sea posible, la propuesta que el gobierno municipal llevará este marte al pleno, previo informe de los servicios jurídicos municipales, aumenta de siete a nueve los componentes de las cinco comisiones que tiene el ayuntamiento (cuatro informativas y una quinta permanente y especial de Sugerencias y Reclamaciones). Eso permite la presencia de 3 ediles del PP, 2 de Compromís, 1 del Partido Socialista, 1 de Vox y 1 para cada concejal de los No Adscritos. Nueve en total. De esta forma se garantiza la representación de toda la corporación.

Voto ponderado

Ahora bien, el voto no tendrá el mismo reparto, pues si fuera así habría una sobrerrepresentación del grupo de los No Adscritos, hasta el punto de dejar en sus manos el resultado final de todas las deliberaciones. Para ello se ha hecho una ponderación del voto partiendo de los 7 que había hasta ahora. De esta forma, los 3 ediles del PP tendrán tres votos; los 2 de Compromís otros dos, el del Partido Socialista 1 voto; el de Vox 0,5 votos, y los dos ediles No Adscritos tendrán 0,25 votos cada uno.

De esta forma, la coalición PP-Vox se garantiza 3,5 votos, la mitad del total, quedando la resolución final en manos del presidente de cada comisión.

Tanto Juan Manuel Badenas, expulsado de Vox por unas presuntas irregularidades en las contrataciones de València Activa, como Cecilia Herrero, que ha decidido seguir los pasos de Badenas de forma voluntaria, habían solicitado oficialmente su participación en las comisiones, una opción que ha avalado en varias sentencias el Tribunal Constitucional, que exige, en todo caso, que haya proporcionalidad entre los representantes de los partidos políticos.

Derecho a intervenir

Es más, el Constitucional también avala sus intervenciones en las comisiones, aunque de la misma forma que con el voto, insta a ponderar el tiempo de cada uno según su representatividad.

Las concejalías que hasta ahora estaban en manos de Badenas y Herrero, que son delegadas de la alcaldía, ya han sido repartidas entre los otros dos concejales de Vox, José Gosálbez y Mónica Gil.