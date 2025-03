Los socialistas denuncian que el complejo de la Petxina ha cerrado con un informe sin fecha ni firma

El concejal socialista Borja Santamaría ha denunciado que el gobierno de María José Catalá ha justificado el cierre del complejo deportivo de la Petxina con un informe sin fecha y sin firma y del que, además, ni tan siquiera se ha dado traslado a la entidad que gestiona el centro. “La señora Catalá sigue empeñada en que su gestión en deportes sea recordada como la no gestión o la legislatura del no deporte. El pasado 4 de marzo pedimos a la Concejalía de Deportes el informe técnico que obligó a clausurar el complejo de la Petxina. Ya hemos recibido el documento y cuál es nuestra sorpresa cuando hemos descubierto que este informe viene sin firma ni fecha y, lo peor de todo, ni tan siquiera se ha dado traslado del mismo al gestor del complejo que es la Federación de Natación”, ha manifestado.

Para Santamaría esta situación demuestra el “desgobierno de Catalá que está pasando factura a toda la ciudad y, especialmente, los usuarios de los polideportivos municipales”. El concejal ha señalado que, fruto de esta “nefasta gestión”, la ciudad ha sufrido el cierre de diferentes instalaciones sin que haya un plan para mantener su actividad como ha ocurrido en Orriols, en la Hípica o en la propia Petxina.

Además, ha señalado que esta falta de gestión se ha trasladado incluso a un centro de reciente apertura como es Nou Moles. “En apenas unos meses desde que se abrió, la piscina ha tenido que clausurarse en dos ocasiones. Y todo por sus prisas por hacerse una foto en la inauguración sin haber garantizado el correcto funcionamiento del equipamiento”, ha dicho.

“La señora Catalá, ante su no gestión, mandó a hacer un informe a técnicos de la Fundación Deportiva Municipal para tapar sus vergüenzas. Un documento que nadie ha querido firmar y que se entrega, además, sin fecha y que, por lo tanto, no tenemos la certeza de que no se hiciera a posteriori, una vez cerradas las instalaciones en lugar de hacerlo de manera previa”, ha señalado.

Ante esta situación, el concejal socialista ha exigido a Catalá que “deje de ocultarse detrás de informes que ningún técnico quiere firmar, que dé la cara y que, de una vez por todas, se ponga a trabajar por el deporte de la ciudad y para evitar más cierres de los centros deportivos de esta ciudad”.