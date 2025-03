Exalumnos de Saragossà le piden que no ayude a PP-Vox con el topónimo de València

La contratación del filólogo Abelard Saragossà para que elabore el informe que avale el cambio de topónimo de València -del acento abierto en la ‘e’ a la forma bilingüe ‘Valencia/Valéncia- ha generado malestar entre sus antiguos alumnos en la Universitat de València. En una carta dirigida al miembro de la Acadèmica Valenciana de la Llengua (AVL), un total de 58 firmantes reclaman al académico no colaborar con el gobierno de PP y Vox en una pretensión que, según opinión, solo busca «generar discordia» y «castellanizar» sus vidas.

En concreto, los 58 alumnos y alumnas de la promoción de 95-99 de Filología Catalana en la UV empiezan explicando que han asistido a las clases de Saragossà donde, entre otras cosas, el docente les explicaba por qué el topónimo de València se pronuncia con «e» cerrada y les «contagiaba» su «cariño por el valenciano, por la ciencia y por el espíritu crítico».

Tal como contó Levante-EMV el pasado viernes, el académico ya elaboró en 2006 un informe en el marco de la Acadèmia Valenciana de la Llengua donde señalaba, entre otras cuestiones, que el topónimo original de València era con acento cerrado, y que además esta era la pronunciación mayoritaria desde el Maestrat hasta les Valls del Vinalopó. Saragossà basaba sus conclusiones en un artículo elaborado en 1996, de forma que su posición ha permanecido inalterable durante décadas.

Sin embargo, sus alumnos no afean tanto el objeto de estudio como el marco en que se inscribe. «Los jóvenes que llenábamos tus clases recibimos con estupefacción la noticia de que harás un informe técnico para los partidos PP y Vox. No pretendemos con esta carta aportar ningún argumento lingüístico sobre el acento del nombre de la ciudad, sino expresar nuestra profunda decepción por tu colaboración con quien solo tiene como objetivo exterminar el valenciano y la cultura de los valencianos», reza el texto redactado en valenciano.

Tres preguntas

A continuación los firmantes plantean tres preguntas retóricas. «¿Harás un informe para justificar un movimiento que solo busca hacer ruido y generar discordia con el único objetivo de castellanizar todos los ámbitos de la vida de los valencianos?», preguntan. «¿Harás un informe para quienes retiran libros en valenciano de las bibliotecas, reducen ayudas y subvenciones a la promoción del valenciano y muestran en público un menosprecio hacia la lengua que has enseñado durante tanto tiempo?», insisten. «Harás un informe, estimado Abelard, para quienes acaban de anunciar un gran recorte para la AVL, institución de la cual formas parte y representas?», terminan.

Por todo ello, los firmantes, integrados ya en diferentes ámbitos profesionales, apelan al profesor que un día fue para que no proporcione el documento al gobierno conservador. «Te pedimos que no hagas el informe, que no colabores con quienes no nos respeta y que evites la decepción de aquellas personitas (ahora ya con un buen puñado de años) que escuchaban con ilusión tu defensa a ultranza de esta lengua nuestra que quieren hacer desaparecer», cierra la misiva.