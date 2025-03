Los exconcejales de Vox dan el primer disgusto a Catalá

Los dos exconcejales de Vox en el Ayuntamiento de València, ahora en el grupo de los No Adscritos, Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero, han empezado a dar muestras del poder que tienen en la actualidad, con una coalición de gobierno PP-Vox en minoría (15 concejales de 33) y una oposición formada por Compromís y el PSPV que suma 16 ediles. Sus dos votos son definitivos. Y en el pleno de hoy ya lo han demostrado muy a las claras.

Primero han aceptado sin problemas el nuevo reparto que ha hecho el equipo de Gobierno de las comisiones informativas, que es la base sobre la que se sustentan los acuerdos de gobierno que luego van al pleno. Han aceptado su participación en las cinco comisiones con un cuarto de voto cada uno de los concejales de los No Adscritos y derecho a intervención. No ha habido fisuras. Todo estaba acordado y se ha aprobado con los votos de PP, Vox y No Adscritos.

Moción sobre Mestalla

Pero al votar una de las mociones sobre Mestalla, la debilidad del equipo de Gobierno de María José Catalá ha quedado en evidencia. Compromís proponía que el Ayuntamiento de València firmara un nuevo convenio con el Valencia CF que incluyera garantías jurídicas y económicas del cumplimiento de los plazos para la construcción del nuevo estadio.

A esta propuesta, el PP y Vox se han opuesto, pero la oposición ha votado a favor y Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero se han abstenido, de manera que la moción de Compromís ha salido adelante con 16 votos a favor y 15 en contra.

Finalmente, el equipo de gobierno ha presentado un informe del secretario general del pleno según el cual el pleno no es competente para aprobar un nuevo convenio, sino la Junta de Gobierno Local, por lo que la moción sobre Mestalla nace muerta, han informado fuentes municipales.

Ha habido una segunda moción del PSPV también sobre Mestalla que sí ha sido votada por el PP y que obligará al club a hacer certificaciones mensuales de la evolución de las obras.