El pleno donde Pedro Sanchez y Carlos Mazón también fueron protagonistas

El pleno del Ayuntamiento de València dio cuenta ayer del Informe Anual de Quejas y Sugerencias correspondiente a 2024, que deja ver que la seguridad y las deficiencias en la limpieza de la ciudad y los parques siguen siendo, con diferencia, el principal motivo de queja o malestar ciudadano. Las quejas y reclamaciones suman 14.290 incidencias y han subido un 1,4%. "Sorpresivamente", el gobierno municipal y la oposición no se ponen de acuerdo sobre las cifras. La sorpresa reside en que ambos bloques, derechas e izquierdas, beben de las mismas fuentes, ... el propio consistorio.

Caballero se encomienda al Sanchismo

Juan Carlos Caballero, portavoz del PP, ha encontrado en Pedro Sánchez su mejor «aliado». No es la primera vez que le preguntan por una cosa en el pleno, sea de sus concejalías de Bomberos o de Playas, o en su condición de portavoz del gobierno municipal y sale por el «sanchismo» como fuente de todos los males. Los socialistas le interpelaron sobre la gobernabilidad de la ciudad, ahora en manos de los No Adscritos. Borja Sanjuan vino a decirle a PP y Vox, si de aquí a mayo de 2027, van a tener que negociarlo todo con los exvoxistas. Caballero les respondió con que los socialistas en Madrid tienen «un gobierno Frankestein» a cambio de venderse al mejor postor. Y a los valencianistas, les echó en cara que en el Congreso, Águeda Micó, dé respaldo a quien no invierte en la Comunitat Valenciana lo comprometido desde hace años.

«Defensa» de Mazón, con Badenas echando un capote

Carlos Mazón no debe ir a declarar de forma voluntaria ante la jueza de Catarroja, tal como solicitó con un relato desgarrador la concejala de Compromís Lucía Beamud. Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero le echaron un cable al «president» con sus votos, y a PP y Vox. Ahora bien, el debate se embroncó mucho. Beamud acusó a la derecha «de dar mucha vergüenza» porque «estáis sosteniendo sus mentiras», en alusión a las mentiras de Mazón sobre El Ventorro y su horario de llegada al centro de Emergencias aquella fatídica del 29 de Octubre. El socialista Borja Sanjuan los tildó «de cómplices» de esas 228 muertes, 17 de ellas en València. Y Juan Carlos Caballero (PP) afeó a Compromís y PSPV «su estrategia carroñera para ganar votos con las víctimas».

Gosálbez habla lo justo, y Mónica Gil y Herrero, nada

Mientras, ni la regidora Mónica Gil, de Vox, ni Herrero, intervinieron en la sesión plenaria. Y José Gosálbez, de Vox, y Badenas, apenas lo justo. Solo en un asunto del día se les oyó hablar. Gosálbez eso sí, antes de arrancar el pleno, declaró a la prensa que no les da miedo "asumir más trabajo", si hay una próxima remodelación del gobierno municipal. Gosálbez recordó que ella y Gil, son los únicos de Vox, "que siguen en el lugar donde los valencianos que nos votaron nos pusieron", en las pasadas elecciones municipales.