PSPV y Compromís recurren el acuerdo de las comisiones tras pasar Badenas y Herrero a los no adscritos

Los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València, Compromís y PSPV, han anunciado este miércoles su decisión de recurrir ante los juzgados de lo contencioso-administrativo la nueva composición de las comisiones informativas del consistorio, aprobada "de manera provisional" en el pleno ordinario de este martes y llevada a cabo después de que los concejales Juanma Badenas y Cecilia Herrero hayan abandonado Vox y hayan quedado integrados en la corporación local como no adscritos.

Compromís y PSPV han considerado que con la modificación acordada --con los votos a favor del equipo de gobierno que integran PP y Vox y el respaldo también de los dos ediles no adscritos (Badenas fuera el ejecutivo y Herrero dentro con competencias)-- la alcaldesa, María José Catalá (PP), busca "mantener la mayoría que no tiene". Así, han insistido que no se puede pretender que menos concejales del equipo de gobierno tengan más peso que los de la oposición.

El acuerdo contempla que el PP, con 13 concejales, tenga 3 miembros en las comisiones con un valor de voto de 3; Compromís, con 9 ediles y 2 en comisiones, con un voto de 2; el PSPV, con 7 representantes, uno en comisión un valor de voto de 1; y Vox con dos ediles y una en comisión un voto de 0,50. Para cada uno de los no adscritos se establece un representante en las comisiones y un voto de 0,25 en cada caso. El reparto de votos aún en el caso de que los no adscritos votasen en bloque con PSPV y Compromís permitiría al PP y Vox sacar adelante sus acuerdos con el voto de calidad del presidente, siempre del PP.

La portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha asegurado este miércoles, durante una rueda de prensa que ha ofrecido, que este grupo presentará un recurso contencioso-administrativo contra "el acuerdo para modificar la composición de las comisiones del pleno".

Robles ha asegurado que "Catalá ha pasado de ser una alcaldesa débil a una alcaldesa perdedora y paralizada", al tiempo que ha apuntado que en la sesión plenaria de este miércoles se vio "que no tiene capacidad para sustentar las mayorías que necesita para gobernar" y que "está intentando ganar en las comisiones lo que no puede ganar en el pleno".

"Ya le avisamos de que ese reparto que estaba haciendo no es proporcional y, por tanto, no se ajusta a la ley. Compromís votó en contra y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a un contencioso", ha remarcado la representante e este grupo municipal.

Papi Robles ha manifestado que "si Compromís tiene nueve concejales en el pleno debe tener la proporción de nueve representantes en todos los órganos de decisión y gestión, en la comisión, en los entes --dependientes del consistorio-- o allá donde toque". "Lo que no puede hacer Catalá es cambiar los números como si ella gobernara en mayoría absoluta. Por tanto, vamos a recurrir este reparto", ha insistido la edil.

"Engañarnos"

Asimismo, ha aludido al informe que el Ayuntamiento, atendiendo al acuerdo adoptado en la sesión plenaria, solicitará al Consell Jurídic Consultiu (CJC) para que emita un dictamen sobre la composición de las comisiones aprobada. Robles ha indicado a la alcaldesa que el CJC "ya tiene un informe hecho que certifica que debe mantenerse la representatividad".

"Catalá está perdiendo las votaciones, no tiene capacidad para gobernar y quiere engañarnos por la puerta de atrás. Desde Compromís no vamos a mirar hacia otro lado", ha subrayado la portavoz de esta formación.

Desde el PSPV, su portavoz, Borja Sanjuán, ha anunciado también la decisión de este grupo de llevar al contencioso-administrativo la modificación de las comisiones municipales aprobada. Ha dicho que con ellas se busca que Catalá pueda "garantizarse una mayoría que no tiene y que ni tan siquiera el equipo de gobierno cree que sea legal".

"Lo único que pretende Catalá es tratar de ganar tiempo para asegurarse el voto de los no adscritos. Y mientras tanto, se aprovecha de una mayoría ilegal", ha expuesto en una rueda de prensa, al tiempo que ha destacado que nos no adscritos ya dijeron que "la aritmética es la que es".

"Los 15 concejales de PP y Vox son menos que los 16 de la oposición", ha reiterado Sanjuán, que ha considerado que la modificación en las comisiones "no tiene ninguna lógica democrática porque infrarrepresenta a la oposición".

El edil socialista ha añadido que esa distribución "hunde al Ayuntamiento en una situación de inseguridad jurídica completa" porque "el CJC puede dictaminar, tal y como entendemos los socialistas, que la composición de las comisiones no cumple con la legalidad".

"¿Qué pasaría si, como ha pasado en otras ocasiones, el CJC considera nulo el acuerdo?", ha preguntado Sanjuán, a la vez que ha respondido que "podría considerarse que todos los acuerdos que se han tomado bajo estas condiciones fueran nulos" y que se tuvieran que "revisar todas las votaciones adoptadas durante el periodo que dure la provisionalidad" del acuerdo cerrado este miércoles.

"Es una circunstancia muy peligrosa en términos jurídicos y económicos para el Ayuntamiento porque podría desembocar en el pago de compensaciones e indemnizaciones a los afectados por esas nulidades en cascada", ha asegurado el concejal, que ha apostillado que el citado dictamen se ha de pedir a través de la Generalitat.

Borja Sanjuán ha recordado que los socialistas están a la espera de la resolución del recurso que presentaron contra la anterior composición de las comisiones. "Sería la única manera de garantizarnos que Catalá no guarda la petición del dictamen del CJC en un cajón. Si nos da la razón, adaptaríamos la consulta para adaptarla a los cambios que se han producido porque se ha agravado la irregularidad", ha destacado.

Dudoso tripartito

Sanjuán también ha pedido información sobre "la situación en la que quedarán los concejales no adscritos". "No se ha determinado en qué situación va a quedar el gobierno, ni cuáles van a ser los cambios del personal eventual del grupo municipal Vox, que ahora tiene la mitad de componentes, cuál va a ser su dotación económica y dónde se van a ubicar los no adscritos que hoy todavía están ocupando despachos como si ambos formaran parte del gobierno", ha expuesto.

El edil ha aseverado que "es dudoso que se pueda mantener en el gobierno a un tránsfuga, según el Pacto Antitransfuguismo" y ha dicho que no sabe si la alcaldesa "pretende un pacto de gobierno tripartito con Vox y los no adscritos".

El ejecutivo municipal ha reiterado que el acuerdo de las comisiones se ha tomado "según dictamina el informe del secretario general del pleno", un documentado que "se basa en la legislación vigente" y en el reglamento del pleno y que cuenta con "una amplia jurisprudencia del TC y del TS".

El ejecutivo local responde

"Las lecturas políticas que hace la oposición sobre este acuerdo son sesgadas y poco respetuosas con los técnicos del Ayuntamiento. La decisión aprobada, más allá del oportunismo político de la izquierda, tiene una justificación exclusivamente jurídica y técnica", ha remarcado el equipo de Catalá en un comunicado. Asimismo, ha repetido que "siguiendo el mismo criterio" del informe del secretario general se actuó en este consistorio en 2018 cuando una edil de Ciudadanos dejó este grupo y quedó como no adscrita y ha considerado que la oposición muestra "un comportamiento irrespetuoso y poco democrático" en favor de "la ingobernabilidad del Ayuntamiento".

europa press