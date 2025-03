La alcaldesa de València no descarta devolver competencias al exportavoz de Vox

Era previsible y esta mañana la alcaldesa lo ha confirmado. "En los próximos días habrá remodelación" del gobierno municipal en València. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa, Mª José Catalá, en una visita a las obras de las nuevas viviendas de alquiler públicas del barrio de Moreras, donde ha dado "por supuesto" que como consecuencia de la crisis en Vox y el paso de su exlíder en València, Juanma Badenas, y de su pareja sentimental y también concejala voxista, Cecilia Herrero, al grupo de los no adscritos "habrá remodelación". "La crisis que está viviendo mi socio de gobierno obliga a hacer una reflexión y es probable que en los próximos días se produzca una remodelación del gobierno" de València. "Estoy trabajando en ello", ha dicho.

Confía en la reconciliación del grupo municipal

"Quiero pensar que mi socio de gobierno va a resolver en los próximos días las situaciones de sus miembros del grupo municipal y también de los que no lo son pero lo eran hasta hace nada, esto permitirá estabilidad". "Me gustaría que los dos concejales no adscritos pudieran entenderse con sus dos compañeros de Vox y no se produjera esta situación", ha continuado la alcaldesa, abocada tal como están las cosas a buscar equilibrios para gobernar.

La alcaldesa también ha hablado de la posibilidad de devolver competencias a Badenas, que controlaba las delegaciones de Empleo y Parques y Jardines, áreas que Catalá le retiró, como también la segunda tenencia de alcaldía, en la que fue la primera remodelación de su gobierno realizada a principios de este mes de marzo, tras la apertura de una investigación al exlider de Vox por las contrataciones en València Activa por parte de la dirección de su partido en Madrid. Al respecto, Catalá ha detallado que "hay distintas sentencias que apuntan que no se puede modificar su situación de los concejales no adscritos en relación a la que tenían antes de salir del grupo, pero todos los escenarios están abiertos", ha afirmado. Si Badenas volverá o no a tener competencias de gobierno, ha asegurado la alcaldesa, "es algo que se está analizando" con los secretarios municipales y la asesoría jurídica.

La moción del convenio del Valencia "es ilegal"

El cómo puede afectar la crisis de Vox y la salida de dos de sus cuatro concejales al gobierno de Catalá, que con 13 concejales necesita el apoyo de los cuatro que sumaba Vox para tener mayoría, ya se vio en el pleno este martes. Donde Badenas y Herrero dejaron en evidencia que Catalá gobierna en minoría y necesita sus apoyos. Ambos votaron a favor de la moción de Compromís que obligaría a revisar el convenio urbanístico con el Valencia CF. Al respecto, la alcaldesa ha asegurado que esa moción no tiene recorrido. "No se puede a través de una moción política modificar las competencias de la junta de gobierno". "Es una moción ilegal, que nace muerta". La alcaldesa ha detallado que este viernes, en la junta de gobierno, "se va a clarificar" y se acreditará que "efectivamente es ilegal e inviable el cumplimiento de esa moción".