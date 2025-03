Compromís y PSPV cargan contra la oficina antiocupas de Catalá: "no servirá de nada, es un problema que no existe"

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València (Compromís y PSPV) no han tardado en cargar contra la oficina antiocupas que anuncia la alcaldesa, Mª José Catalá, que consideran un claro gesto a las políticas de Vox en un contexto de remodelación del gobierno municipal, ahora en minoría. "En el PP están completamente ahogados por Vox", ha asegurado la portavoz de Compromís, Papi Robles, quien asegura que es "Abascal el que está dirigiendo los gobiernos, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de València, y está marcando una línea argumental que nada tiene que ver con las necesidades que tenemos en València".

Papi Robles / M.A.Montesinos

"Las personas que vivimos aquí lo que tenemos es un problema para acceder a la vivienda, y ella lo que hace es eliminar la oficina de acceso a la vivienda y, en cambio, anunciar esta auténtica barbaridad que está dirigida por Abascal". Para la líder de Compromís, "está muy claro cómo están votando, tanto la extrema derecha de Vox como los tránsfugas de la extrema derecha en este ayuntamiento, porque Catalá está vendiendo nuestros derechos y nuestras necesidades por sus votos y sus intereses".

En València, destaca Robles "los únicos okupas son Mazón en el Palau de la Generalitat y los concejales tránsfugas en el gobierno de Catalá del Ayuntamiento de València".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, quien apunta que la estrategia del PP en las últimas semanas es "decir las mayores barbaridades para intentar tapar sus escándalos más vergonzosos". "Catalá sabe que está en minoría y que concejales con los está negociando a los que quiere volver a meter en su gobierno están siendo investigados por corrupción la fiscalía y se dedica a generar ruido con asuntos como la ocupación ilegal que no tienen nada que ver con la realidad y no preocupan a la ciudadanía". "Trata de desviar la atención, como hace Mazón, pero el foco está donde está y es en su gobierno en minoría al que quiere dar estabilidad con una persona que está siendo investigada por corrupción", afirma Sanjuán que destaca que "la oficina antiocupación no sirve absolutamente para nada".