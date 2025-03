Catalá: "Badenas tiene menos sueldo desde que dejó de ser teniente de alcalde"

La alcaldesa de València María José Catalá ha terciado en la polémica sobre el sueldo que supuestamente está cobrando el concejal exvoxista y del Grupo de No Adscritos Juan Manuel Badenas y ha contestado a las críticas realizadas por la portavoz de Compromís Papi Robles. Catalá ha señalado que a este regidor se le ha rebajado el sueldo desde que dejó de tener competencias en el gobierno municipal y desde que ya no ocupa la tenencia de alcaldía. De forma automática y porque así lo dice la ley, ha explicado. Como se recordará, las concejalías le fueron retiradas por la propia alcaldesa, al igual que la segunda tenencia de alcaldía, tras la crisis de gobierno provocada por la expulsión cautelar de Badenas de Vox y el posterior paso de Badenas y de su compañera, la exvoxista Cecilia Herrero, al Grupo de No Adscritos.

Compromís había exigido a Catalá que aclare "si está manteniendo el mismo salario al concejal no adscrito Juanma Badenas tras su salida del gobierno". Según los datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de València, "aunque ya está actualizado el paso de Juanma Badenas a concejal no adscrito, sigue manteniendo el salario que tenía cuando estaba en el gobierno y era portavoz del Grupo municipal de Vox", ha denunciado esta mañana Compromís.

Incluso, añaden fuentes de la coalición valencianista, "es el segundo concejal que más cobra del Ayuntamiento, después de la alcaldesa". Esta situación incumple el Pacto Antitransfuguismo, como denuncia la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento Papi Robles. Compromís ha pedido "acceder a la nómina del mes de marzo del concejal para comprobar los datos". Robles asegura que "si se confirma, exigiremos que devuelva hasta el último céntimo del dinero público de los valencianos y valencianas".

"Tiene una retribución menor desde que dejó de ser teniente de alcalde"

En cambio, Catalá ha señalado que Juan Manuel Badenas, "desde el momento en que dejó de ser teniente de alcalde, tiene una retribución menor, y desde el momento que dejó de tener competencias, tiene una retribución menor", ha aclarado. Pero, "esto es automático", no es "una discrecionalidad de la alcaldesa" sino que está regulado por ley. "La alcaldesa -ha remarcado- no pone sueldos y los quita como ella considera. La alcaldesa cumple la ley y cumple los salarios establecidos por la corporación ", ha puntualizado.

"Los sueldos no son discrecionales de la alcaldesa", dice Catalá

"En una administración pública -ha recordado la alcaldesa- hay unos sueldos tasados, y aunque no se haya actualizado la página web del Ayuntamiento de Vlència, desde el momento en que dejó de ser teniente de alcalde tiene una retribución menor, desde el momento que dejó de tener competencias tiene una retribución menor. Eso no tiene que impulsarlo la alcaldesa. Eso es la ley. Y aunque la web del ayuntamiento no esté actualizada, mis compañeros de la oposición de la corporación deberían saber que es posible que la web no estuviera actualizada esta mañana y que a veces, estas actualizaciones cuestan, pero evidentemente los salarios no son discrecionales de la alcaldesa", ha recalcado.

"La alcaldesa no pone sueldos y los quita", lamenta la lideresa del PP

En este sentido, ha manifestado la Catalá, "Los salarios -de los miembros de la corporación- vienen fijados y tasados, y en el momento, el día, el minuto, en que uno deja de ser teniente de alcalde tiene una retribución diferente. Y el día, y el minuto, en que uno deja de tener competencias en el gobierno tiene una retribución diferente. Pero esto lo debería saber yo, lo debería saber gente que ha ocupado cargos de responsabilidad y en el gobierno, y lo debería saber la ciudadanía, en general. No es una discrecionalidad de la alcaldesa. La alcaldesa no pone sueldos y los quita como ella considera. La alcaldesa cumple la ley y cumple los sueldos establecidos por la corporación", ha señalado.

"Sí, va a haber remodelación del gobierno", confirma la alcaldesa

Respecto a otras cuestiones de actualidad, la alcaldesa ha confirmado que sí va a haber remodelación en el equipo de gobierno municipal donde ahora hay 15 concejales, 13 del PP y 2 de Vox, sin embargo no ha adelantado si los No Adscritos tendrán responsabilidades en este gobierno. "Sí, va a haber remodelación del gobierno -ha contestado Catalá-. Será en los próximos días y estamos trabajando en el ayuntamiento en esa remodelación", ha apuntado. A la pregunta de si Badenas o Cecilia Herrero, ambos concejales del Grupo de No Adscritos, estarán en ese gobierno, la alcaldesa ha respondido: "eso es mucho adelantar, cuando anunciemos la remodelaciòn ya tendréis todos los datos", dijo en respuesta a los periodistas.

Compromís exige acceder a la nómina de Badenas

"Desde Compromís queremos saber si Catalá está manteniendo los salarios íntegros de los concejales tránsfugas que la sostienen en la alcaldía", así lo ha exigido la portavoz valencianista Papi Robles tras comprobar que ya se ha actualizado en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento el paso de Juanma Badenas y Cecilia Herrero a concejales no adscritos. Ahora bien, "lo que no ha cambiado es el salario que percibe Badenas, aunque ya no está en el gobierno ni es portavoz de Vox". Es más, en este caso, "se trata del segundo mayor salario del Ayuntamiento, 91.288 euros, sólo por detrás de la alcaldesa. En el caso de Herrero, sigue siendo concejala de gobierno", ha informado Compromís.

Papi Robles considera que "de ser así, Catalá estaría incumpliendo gravemente el Pacto Antitransfuguismo para garantizarse una mayoría de votos en el Ayuntamiento que está pagando con el dinero de todos los valencianos y valencianas en forma de sueldazo".