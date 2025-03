El PP justifica con datos de intervenciones de la policía la nueva oficina antiocupas de València

El portavoz del gobierno del PP, Juan Carlos Caballero, ha facilitado esta mañana, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno en la que se ha aprobado la creación de la oficina antiocupas de València, datos para justificar la puesta en marcha de esta "ventanilla única" de la policía local que centralizará las denuncias de propietarios y comunidades de vecinos con problemas de ocupación ilegal. Se trata ha dicho Caballero de un problema "real y creciente" según dejan ver las cifras de intervenciones de la policía local relacionadas con casos de ocupación ilegal facilitadas este viernes por el equipo de gobierno. En 2023, la policía realizó 796 intervenciones por ocupación, en 2024 fueron 810 y en lo que va de año se ha intervenido ya en144 casos de ocupación.

"Es un problema creciente y real y no podemos quedarnos cruzados de brazos", ha asegurado Caballero, que no ha podido dar cifras de viviendas realmente ocupadas en la ciudad. El ayuntamiento, ha admitido, no dispone de ese dato. Son cifras que maneja la Policía Nacional y la Delegación de Gobierno, ha asegurado, y comentado a renglón seguido que se han dado cifras de 9.000 viviendas ocupadas en toda la provincia de València.

Juan Carlos Caballero / M.A.M.

El portavoz del gobierno local también ha explicado que los datos del infobarómetro municipal destacan que los particulares no alquilan sus viviendas por temor a que los inquilinos morosos. Uno de cada cuatro encuestados asegura que no arrienda su propiedad por temor a la ocupación. Con la creación de la oficina, asegura Caballero, "se dará seguridad jurídica a los particulares", apunta el portavoz del gobierno de Mª José Catalá.

Caballero ha explicado que las intervenciones son por casos de ocupación ilegal y que puede haber algunas que se refieran a un mismo caso. Lo que, a su juicio, demuestran los datos de la policía, es que "ha habido un crecimiento". "Sean las que sean hay que actuar porque están detrayendo vivienda del mercado regular", ha abundado. "Queremos que haya un mercado regular del alquiler", ha apostillado el concejal popular. La idea es "ponernos a disposición de la ciudadanía para proteger a los propietarios a quienes le han entrado en su vivienda de una patada en la puerta o que teniéndola en alquiler le han dejado de pagar".

Sobre las competencias que tiene el ayuntamiento a la hora de actuar contra la ocupación Caballero explicó que se pondrán en marcha acciones administrativas para agilizar las actuaciones para que los propietarios puedan recuperar su vivienda y facilitar que se celebre un juicio rápido de desahucio. Se trata, de prestar "asesoramiento técnico o jurídico", ha dicho.

Oficina fantasma

Compromís por su parte ha vuelto a denunciar este viernes que la oficina antiocupas creada por Catalá "no tiene ninguna utilidad real y solo busca generar alarma social y fomentar el discurso ultra de Vox, aliado de Catalá en el gobierno municipal". El concejal de Compromís, Ferran Puchades, ha señalado que "esta oficina no sirve para nada, porque los procedimientos legales contra las ocupaciones ilegales ya están claramente regulados y las instituciones ya actúan cuando se denuncia una ocupación. No hace falta sembrar la desprotección ni crear una falsa sensación de inseguridad que no se corresponde con la realidad".

Compromís recuerda que la prioridad del gobierno municipal "debería ser poner en marcha medidas efectivas para garantizar un acceso digno a la vivienda, y eso pasa necesariamente por limitar los precios del alquiler". "Los jóvenes y las familias valencianas no pueden pagar los precios abusivos del mercado, mientras el gobierno de Catalá mira hacia otro lado. Si realmente quisiera solucionar el problema de la vivienda, implementaría medidas valientes para regular el precio de los alquileres y evitar la especulación, en lugar de malgastar recursos en una oficina fantasma innecesaria", ha afirmado Puchades.

"Lo que necesita València no es una oficina que no servirá para nada, sino mantener la Oficina por el Derecho a la Vivienda, que en estos años ha atendido a más de 5.000 personas al año y que el gobierno del PP ha decidido eliminar sin ninguna justificación", ha recordado Puchades.