Niños y mayores disfrutan del eclipse parcial de sol en València

"Es como si le hubieran pegado un mordisco al sol", explica con una sonrisa en el rostro Carmela, de siete años. "Se ven unos filamentos que salen del sol, es la primera vez que lo veo con tanto detalle", añade Patrick, que a sus diez años ya es todo un gran amante de la Astronomía. Son solo algunos de los muchos niños que no han querido perderse un acontecimiento histórico, el eclipse parcial de sol que esta mañana ha podido disfrutarse en València en un encuentro organizado por la Asociación Valenciana de Astronomía y la asociación Nébula Astrolúdico junto a la Ciutat de les Arts y les Ciències.

Fernando Bustamante

Varios centenares de personas han acudido al paseo de los Cipreses, donde ambas asociaciones tenían preparados telescopios profesionales, tanto newtonianos como avances del clásico invento de Galileo. También se les ha prestado gafas homologadas para que ninguno de los asistentes se quedara sin ver el eclipse parcial, que ha alcanzado su momento máximo a las doce menos cuarto, con cerca de una cuarta parta del sol cubierto.

Así se ve el eclipe solar en València /

El eclipse ha comenzado a poder apreciarse pocos minutos antes de las once de la mañana pero la cola para poder verlo ya llegaba al Palacio de Les Arts mucho antes. De hecho, los primeros de la fila ya estaban a las nueve y media de la mañana para no perderse el acontecimiento. "A las 7.30 ya se había desperradi que quería venir, que no se le hiciera tarde", bromea Rosa sobre su hijo Iván, de cinco años, el "pequeño astrónomo" más madrugador. "En el colegio les habían hablado del esclipse y llevaba días insistiendo para que viniéramos a verlo", añade su madre.