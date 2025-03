Abelard Saragossà: "Mi obligación es rectificar la injusticia de Compromís y PSOE con el topónimo"

El filólogo Abelard Saragossà ha realizado el informe técnico que el ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, aportará a la documentación requerida para formalizar el cambio de toponimia del actual "València" a la forma bilingüe "Valencia/Valéncia", con acento cerrado. Aunque su papel en dicha modificación es técnico, el miembro de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) acapara todos los focos en el debate entre quienes defienden la forma vigente y quienes abogan por asimilar la toponimia al habla de la mayoría de valencianos. Saragossà dice trabajar en nombre de la ciencia, recela de la denominación oficial en castellano y carga contra Vox: "Con mi informe no ganarán un solo voto", asegura. Las respuestas del acadèmico han sido íntegramente en valenciano.

Le han encargado justificar por qué el topónimo de València debería llevar acento cerrado, algo que lleva estudiando 30 años. No sé si darle la enhorabuena o el pésame después del ruido que está generando la noticia.

Para mí no es un problema, yo creo que todo este debate ayudará a desplegar un valencianismo que evite tanto el catalanismo como el anticatalanismo, y que además no se posicione a favor ni en contra de España. Que busque una compatibilidad entre ser valenciano y español y que la españolidad no aproveche para negar la valencianidad. Un fenómeno que ha pasado es reducir España a la corona de Castilla, pero España también tiene la corona de Aragón y, en consecuencia, ser fiel a la historia de España comporta tener en cuenta la pluralidad de pueblos.

"Ni catalanista ni anticatalanista" suena al manido ni de izquierdas ni de derechas. ¿Intenta situarse por encima del sesgo?

Contestaría con un principio ético: toda persona y toda colectividad tiene derecho a dirigir su futuro, sin supeditarse a nadie del exterior. Y si una colectividad actúa de esa manera, no hay ni catalanismo ni anticatalanismo, hay provalencianismo.

¿Por qué hay que cambiar el topónimo de Valéncia y cerrar el acento de la ‘e’?

Desde 1979 hasta 2015 ni PSOE ni PP en sus respectivos gobiernos municipales intentaron adaptar el nombre de Valencia a la normativa lingüística valenciana. En 2015 hay un cambio de gobierno tras el cual, Compromís y PSOE inician los trámites para adaptar el nombre, pero no se basa en ningún estudio, sino en dos detalles: dicen que el logotipo del ayuntamiento tenía un acento abierto, pero no dicen que ese logotipo ha ido variando. El segundo detalle es que en el Corpus Toponímic Valencià tiene el acento abierto, pero este no tiene fuerza legal. Si quieres adaptar el nombre de Valencia a la normativa lingüística valenciana tras 35 años de inacción tienes que hacerlo bien, y eso significa buscar el consenso para que el cambio sea perdurable. Si tienes 17 concejales y la oposición tiene 16, cualquier cambio de porcentaje electoral lo echará todo por tierra. Ahí es donde estamos.

La iniciativa de Compromís y PSOE tuvo el visto bueno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Sobre un informe elaborado por un técnico del Ayuntamiento de Valencia, que yo estudio en mi informe, y que se basa en un estudio de García Illa donde dice que el nombre “Valéncia” con ‘e’ cerrada es consecuencia del 'apitxat'. Resulta que el 'apitxat' es la pérdida de sonoridad en tres fonemas concretos. Nada que ver con la apertura de las vocales.

Abelard Saragossà, filólogo y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua / JM López

Usted defiende que el cambio normativo en la acentuación del sufijo -ència se produce a finales del siglo XIX y principios del XX, pero que la pronunciación de “Valencia” conserva el acento cerrado. ¿No sería adecuado adaptar el topónimo a la normativa?

Yo intentaré demostrar en el informe que a partir de los años 20 y 30 ha habido una presión del Noucentisme catalán para que la forma valenciana normativa diga València. El topónimo “Valéncia” no forma parte de su identidad, e igual que dicen 'paciència' dicen 'València'. Pero el criterio no es qué dicen los catalanes, sino qué dicen los hablantes del territorio valenciano. Yo puedo enseñar ocho ejemplos de los años 30 de valencianistas significativos que escriben “Valéncia” ¿Cuándo triunfa eso de València? Cuándo triunfa Joan Fuster en el valencianismo e introduce el ideario del Noucentisme catalán.

Si la norma ortográfica actual dicta que palabras con el mismo sufijo como 'paciència' o 'providència' llevan acento abierto, ¿cerrarlo en un nombre por influencia del habla supone caer en un vulgarismo?

En la Costera hay un pueblo pequeño que es, tal como lo dicen allí, Novetlè. Esa terminación no existe en valenciano, todas las palabras que terminan en ‘e’ tónica en valenciano tienen una ‘e’ con acento cerrado. ¿Que ocurre entonces? Que la población mantiene Novetlè como nombre oficial porque lo dicen así por mucho que vaya contra las estructuras fonéticas del valenciano. El sufijo -éncia ha ido cambiando poco a poco hacia -ència, pero los topónimos no siguen las reglas generales de la lengua. Y de la misma manera que es lícito y ético que Novetlè sea nombre oficial porque habla de su origen, en el caso de “Valéncia” también lo es.

Este debate, en realidad, ya se ha tenido. En 2016 la AVL aprobó un informe favorable a la denominación “València”. Tuvo 13 votos a favor y 5 en contra.

De la misma manera que analizaré el informe del Ayuntamiento de Valencia, también analizaré el informe de la Acadèmia. Pronunciarse no significa tener la razón. Yo lo que hago con este estudio es analizar si aquel informe era objetivo o no. Y si no es, aunque tenga los votos que tiene, seguirá siendo no objetivo. Todos nos podemos equivocar.

Si la Acadèmia sigue votando mayoritariamente en contra de la pronunciación con acento cerrado, ¿será no objetivo?

La Acadèmia es una institución que no puede limitarse a votar. Ha de argumentar.

En 2016 argumentaron que, más allá del habla, la documentación y la tradición escrita en valenciano –relativamente reciente– siempre ha recogido “València” con acento abierto. Fue lo que recomendó Sanchis Guarner en su contribución al 'Nomenclàtor Geogràfic del País Valencià' (1966) y fue la acentuación elegida en el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (2006)

Mi informe demuestra que esa afirmación es falsa. Ya he comentado que reproduciré hasta ocho ejemplos de los años 30 en los que aparece “Valéncia”. Uno de ellos es un escrito de Sanchis Guarner.

Abelard Saragossà, filólogo y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua / JM López

Entiendo que su postura está suscitando una fuerte oposición en la Acadèmia. Parece que su informe venga a corregir todo lo estudiado y publicado hasta hoy.

Yo estudiaré un conjunto de documentos y autores, entre los cuales está la gramática de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y otras gramáticas valencianas. En total estudiaré cuatro gramáticas, también la de la RACV. Y estudiaré asimismo informes. Puedo dejar cosas positivas fuera, claro que sí, cualquier científico puede equivocarse, pero que me lo digan. En 1997 ya hice un artículo hablando de todo esto y hubo silencio absoluto. Eso no es científico.

¿Usted cree que cambiar el topónimo a València va a aumentar el uso del valenciano en la ciudad?

El uso depende de proyectos sociales. El pueblo valenciano tendrá futuro si se elabora un proyecto que mejore las condiciones actuales. Eso se opone a la afirmación de Fuster de que el País Valencià será de izquierdas o no será. ¡Qué barbaridad! La sociedad valenciana tendrá futuro si entre la izquierda y la derecha somos capaces de elaborar un proyecto social que mejore la vida de los valencianos. Para conseguir eso tenemos que solucionar la fractura social valenciana. Tenemos que actuar buscando razones y consensos.

Quería entrar en la cuestión política. Sus exalumnos le decían que está ayudando a quienes menosprecian su lengua.

Lo que hay que decir es que Compromís y PSOE promovieron una acción que supeditaba la identidad valenciana a los intereses de dos partidos políticos. Hacer eso sin buscar el consenso y ni fundamentarlo en razones objetivas implica mantener la fractura social valenciana. Si puedo contribuir a rectificar esa injusticia, mi obligación es hacerlo.

¿Reabrir ahora el debate de la toponimia no responde a intereses políticos?

Contesto con otra pregunta. Si se hace una norma equivocada, ¿hemos de estar sufriéndola eternamente? La mala actuación la tuvieron Compromís y PSOE. ¿Ahora qué pasa? Que quien hace la rectificación puede tener beneficios. Vox no, con mi informe Vox no ganará un solo voto. El Partido Popular sí puede ganarlos porque, previamente, PSOE y Compromís no actuaron bien. Mi obligación como científico es hacer un informe que transcienda.

¿Por qué dice que Vox no ganará ningún voto?

Vox está contra el valenciano, ¿cómo le va a dar votos? En el momento que puedan intentarán marginarme. Piden recortes en la Acadèmia y si pudieran, pedirían la disolución. No pueden porque la Acadèmia, para modificar la ley de creación de la Acadèmia, necesitas tener dos tercios. Y también pedirían si pudieran que no se enseñe valenciano en las escuelas. Es la concepción centralista completamente castellanizadora del Estado español.

Abelard Saragossà, filólogo y académico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua / JM López

Usted ya elaboró un informe para la AVL en 2006 donde decía que, siempre que se pueda, es preferible utilizar un único topónimo. PP-Vox buscar cambiar el actual “València” a la forma bilingüe “Valencia/Valéncia”.

Mi estudio será sobre la pronunciación de la ‘e’ en “Valéncia”. En mi opinión, “Valéncia” solo tiene una toponimia: la forma valenciana. Pero resulta que la legalidad valenciana permite que un ayuntamiento pueda atender a dos nombres. Eso no me corresponde a mí, es una decisión política.

¿Puede ocurrir que quienes promueven el cambio de acento en la forma “Valencia/Valéncia” luego arrinconen la grafía valenciana?

Una vez que el proceso esté acabado, independientemente de que la forma valenciana tenga el acento abierto o cerrado, en un documento en “Valéncia” ellos han de usar la forma valenciana obligatoriamente, por ley. De la misma manera que por ley la forma valenciana debe ir siempre primero.

Para que el proceso acabe debe ser ratificado en el pleno de la AVL. ¿Es usted juez y parte?

Yo me baso en argumentos. Creo que la ciencia no es jueza. Una persona que forma parte de una institución normativa puede y debe hacer estudios que luego han de votarse. Yo ya escribí sobre esto en un estudio que no tuvo respuestas. Eso en la ciencia no puede pasar.

¿No cree que un modelo de lengua más cercano a la calle y alejado del estándar del catalán puede derivar en el medio plazo en una extensión de la idea de que valenciano y catalán son lenguas distintas?

Si valenciano y catalán es o no la misma lengua no es pertinente, lo que sí es pertinente es que si los baleares, los valencianos y los catalanes nos coordinamos lingüísticamente, ganaremos todos. Y es lo que defiendo desde que tenía 18 años.

Tras la consulta sobre la lengua base en educación y las exigencias de Vox de reducir las ayudas al valenciano, ¿piensa que este Consell está por la promoción del valenciano?

No.

La última, ¿cree que el misal en valenciano será oficial pronto?¿Qué dice el arzobispo Benavent?

Creo que el arzobispo debería haber hecho una comisión con miembros de diversas tendencias, y que entre ellos se aclaren argumentando. Si el arzobispo quiere ayudar a superar el conflicto social y que no le critiquen cuando publica un libro, debería hacer esa comisión.