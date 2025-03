Compromís denuncia el deterioro del Servicio Especial Adaptado de la EMT

El concejal de Compromís Giuseppe Grezzi y expresidente de la Empresa Municipal de Transporte del Ayuntamiento de València, trasladará al consejo de administración de la EMT de hoy las numerosas quejas de los usuarios del Servicio Especial Adaptado de la EMT que "han sido desatendidas al menos desde el verano pasado". “Así nos lo han hecho saber numerosos usuarios”, asegura el regidor valencianista, que señalan el verano "como el momento en que se ha empezado a hacer patente que un servicio tan importante que soluciona la vida de personas con diversidad funcional empezaba a fallar: carencia de horarios disponibles, cancelaciones de citas y reservas, a menudo completos que impiden reservar aunque sea con muchos días de antelación, son algunas de las frecuentes quejas.”

El Servicio Especial Adaptado de la EMT cumple la función fundamental de proveer un servicio de transporte a los usuarios "con necesidades especiales que necesitan desplazarse en los centros de salud, al trabajo y para llevar a cabo cualquier actividad en condiciones de igualdad del resto de las personas", recuerdan fuentes de Compromís en un comunicado. El servicio se gestiona "mediante un sistema de reservas con un mínimo de 48 horas de antelación, para prestar el servicio prioritariamente a los viajeros que se desplazan con una periodicidad fija y después se atienen las peticiones del resto de usuarios", según la normativa vigente que fue mejorada a partir del 2015, "cuando Compromís empezó a gestionar la EMT", enfatiza Grezzi.

De hecho, como recuerda el consejero de la EMT, “durante mis 8 años de gestión de la empresa el servicio fue renovado en profundidad, con la compra de 4 autobuses adaptados nuevos para sustituir los existentes ya muy envejecidos, además se actualizó la normativa y se mejoraron todos los procesos de gestión de los sistemas de reserva y de prestación del servicio. El resultado fue una mejora sustancial del Servicio Especial Adaptado que recibió los elogios de las usuarias, contribuyendo a mejor su calidad de vida universalizando el derecho a la movilidad de todas las personas. A todas estas mejoras hay que añadir la compra de 370 nuevos autobuses, todos con los sistemas tecnológicos de última generación para garantizar la accesibilidad universal”.

Sin embargo, “desde que la empresa es gestionada por el regidor Jesús Carbonell (PP) las quejas por las deficiencias del servicio de la EMT se han incrementado notablemente, un 12,61% durante el 2024, por eso queremos saber qué medidas piensa impulsar el PP para atender mejor a los y las usuarias del transporte público en general y a las personas que más lo necesitan en particular”, asegura Grezzi.

Servicio de EMT a Turianova

Otra de las cuestiones que Compromís trasladará a la atención del consejo de administración es la puesta en marcha del servicio de la EMT al nuevo barrio de Turianova, donde ya viven centenares de familias, "a las que el gobierno de María José Catalá les niega el servicio básico de transporte público en condiciones de igualdad al resto de residentes de València", lamenta Grezzi.

“Hace muchos meses que los residentes están reclamando una solución a sus necesidades de transporte para no depender del coche privado, y así lo han trasladado al presidente de la EMT Jesús Carbonell, pero más allá de vagas promesas no han recibido ninguna respuesta satisfactoria a la petición de crear una parada en el barrio” explica Grezzi, que añade que “Compromís sí atendimos las peticiones del vecindario, con una visita in situ, donde pudimos comprobar la necesidad imperiosa de crear los enlaces necesarios con las líneas de la EMT, creando una parada en la entrada del barrio, para poder desplazarse a este enclave desde el resto de la ciudad con medios públicos”.

Aun así, el expresidente de la EMT apunta que, aunque el silencio por respuesta sea la tónica habitual del gobierno municipal "a nuestras propuestas en positivo que mejoran la vida de la gente, no cejaremos a la hora de proponer soluciones a las peticiones del vecindario que ya vive en número creciente en este nuevo barrio".

Las paradas previstas están a 900 metros

"Ya nos informaron -subraya Grezzi- que las paradas más próximas están a una distancia bastante considerable, por encima de los 900 metros por las fincas más alejadas. De hecho, las más próximas de la EMT son la 1944 (y la 1946 más lejos) en Bulevar Sur donde paran las líneas L18, L64 y L99 en sentido este. Y en sentido oeste, pasando al otro lado del altamente transitado Bulevar Sur, la parada 1965 donde dan servicio las mismas líneas L18, L64 y L99. Por eso es urgente atender sus demandas y así lo trasladaremos al consejo de administración que se reunirá hoy mismo", finaliza.