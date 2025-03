El nuevo barrio de Moreras crece frente al Grao chabolista

El nuevo barrio de las Moreras comparte con el vecino desarrollo urbanístico del Grao la barrera de las vías del tren. Sin embargo, en los últimos años mientras el primero ha crecido exponencialmente y se consolida con la llegada imparable de nuevos vecinos, empresas y comercios, en el segundo lo único que se expande es el asentamiento de vivienda precaria que desde hace años ocupa el abandonado circuito de Fórmula 1.

El PAI del Grao, con casi 2.600 viviendas (un 17% de protección pública) repartidas en torres de hasta 20 alturas y un gran delta verde lleva casi un año a la espera del diseño definitivo para la urbanización. El ayuntamiento adjudicó en mayo de 2024 la gestión indirecta del PAI a los dueños mayoritarios del suelo (Atitlán y el fondo inversor británico Hayfin Capital) que se constituyeron como agrupación urbanística y se comprometieron a presentar el diseño en tres meses tras la aprobación del cambio de modelo de gestión. En la Concejalía de Urbanismo apuntan que la presentación del diseño definitivo se dará a conocer "en breve". El expediente se está desarrollando según los plazos previstos, aseguraba esta semana el responsable de la delegación, Juan Giner, que reconoce con todo la lenta tramitación que lleva aparejada este sector, hipotecado por la prolongación del túnel de Serrería, una barrera física que sin embargo no ha impedido consolidarse al vecino barrio de Moreras, como tampoco lo ha sido sido la contaminación del tramo final del antiguo cauce, también en espera del desarrollo del Parque de Desembocadura.

La crisis habitacional ha reactivado las bolsas de suelo disponibles (y escasas) de toda la ciudad, incluida las de Moreras, en manos muchas de promotoras como Metrovacesa. La llegada del tranvía a Natzaret también ha contribuido a atraer nuevos vecinos a esta zona, donde el precio de los pisos se ha disparado en tiempo récord tras años de parón. La falta de conexión del Jardín del Turia y la Alameda con Moreras no ha impedido crecer a este barrio. Los vecinos del Marítimo, entre ellos los de Natzaret y el Grao, apuestan en este sentido por las conexiones y la movilidad transversal.

La alcaldesa, Mª José Catalá, urgía esta semana en la visita a las obras del edificio con 68 viviendas de alquiler de Aumsa en Moreras, al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, a impulsar la prolongación del túnel de Serrería. "El ministro me ha dicho personalmente en dos ocasiones que se va a hacer el soterramiento, hablamos de tres opciones y llegamos a un acuerdo verbal sobre la mejor solución y no quiero pensar que Óscar Puente me ha mentido y por eso pienso que en pocas semanas tendremos noticias" del túnel de Serrería. La solución de consenso fue la intermedia, desde la calle Ibiza hasta el barrio de Moreras, pese a que el ayuntamiento le ve problemas, sobre todo, para los vecinos de La Punta, pero "estoy segura de que el ministerio va a dar el paso". Catalá reconocía esta semana que el PAI se puede iniciar sin problemas pero queremos el soterramiento.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, asegura que la agrupación de interés urbanístico va a presentar "en breve" el proyecto definitivo en base al planeamiento aprobado por el nuevo gobierno que rescató la prolongación. A partir de ahí tendrá que pasar por los informes sectoriales, es una actuación importante, con muchas zonas verdes y con impacto en el ciclo del agua. Una vez con los informes favorables se aprobará la reparcelación y posterior urbanización para posterioremente comenzar obras. "Son procedimientos urbanísticos que requieren muchos trámites y se alargan en el tiempo". Años añadidos a los que ya lleva acumulados este desarrollo, que ha sido objeto de hasta seis diseños distintos. A futuro, asegura Giner, el Grao, junto con Moreras, generarán una nueva centralidad muy ilusionante para València.

Nuevas promociones en altura de Moreras / M.A.Montesinos

En el Grao, el 85 % del suelo se destinará a equipamientos, espacio libre y jardines con un gran delta verde de 160.000 metros cuadrados de zonas verdes, que se añaden a los 200.000 metros cuadrados de la finalización del Jardín del Turia hasta su desembocadura. El 15% restante se dedicará a la construcción de 2.550 viviendas de las que 450, el 17%, serán de protección pública,