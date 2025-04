Anulan el reparto de las comisiones municipales de València realizado al inicio de la legislatura

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha emitido un auto que anularía el reparto de vocales en las comisiones del Ayuntamiento de València. Lo hace a instancias del Grupo Socialista, que consideraba injusto el reparto de 3 representantes para el PP, 2 para Compromís, 1 para el PSPV y 1 para Vox. El portavoz socialista, Borja Sanjuán, ya ha pedido que se revisen esas comisiones, porque los acuerdos adoptados en las mismas podrían ser impugnados. Por su parte, el concejal responsable de los servicios jurídicos, José María Olano, ha asegurado que el tribunal solo ha visto un defecto de forma sin entrar en el fondo de la cuestión, por lo que el auto será recurrido.

Borja Sanjuan, ha alertado de las “graves consecuencias” que puede sufrir el Ayuntamiento de València si María José Catalá insiste en no acatar la sentencia del contencioso administrativo que ha dado la razón a la demanda que interpusieron los socialistas contra la composición de las comisiones municipales en julio de 2023.

“Llevamos más de un año desde que el gobierno de Catalá decidió vulnerar los derechos de la oposición, tal y como ha reconocido la sentencia que nos notificaron ayer, pero es que ahora la situación es incluso más grave porque el PP ha aprobado una composición que ni tan siquiera responde a la proporcionalidad del pleno. Y las consecuencias pueden ser enormes si finalmente el juez nos vuelve a dar la razón porque podrían quedar anulados todos los acuerdos adoptados con esta mayoría falsa. De hecho, tenemos constancia de que hay servicios muy preocupados por si finalmente se declara la nulidad y empiezan a surgir problemas con expedientes aprobados con mayorías falsas”, ha señalado.

Sanjuan, quien ha comparecido en rueda de prensa junto con Javier Mateo, el firmante de la denuncia, ha explicado que el fallo judicial obliga al Ayuntamiento a solicitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu (CJC) al respecto de la composición de las comisiones como había solicitado el grupo socialista. No obstante, el responsable socialista, ha anunciado que no esperará al pronunciamiento del CJC “porque el PP no es de fiar. No podemos seguir esperando a que Catalá quiera hacer la petición como le ordena el juez y, por eso, hemos decidido pedir la nulidad del acuerdo directamente e incluso estudiar responsabilidades personales de quien está permitiendo este atropello. Todo el mundo sabe que se están haciendo trampas y la primera, Catalá”, ha continuado.

Instrumentalizar el ayuntamiento

El portavoz socialista ha criticado que Catalá esté instrumentalizando el Ayuntamiento “para adaptarlo a sus cuestiones personales porque entiende que el consistorio es un sitio donde puede hacer lo que quiera incluso incumpliendo la ley, como le ha recordado el juez, que le acusa de haber hecho un uso arbitrario en la composición de las comisiones”, ha dicho.

“El contencioso dice cosas muy graves sobre el ayuntamiento como que se ha producido una falta de motivación de la reducción de las comisiones y que se reducen significativamente las herramientas de la oposición para fiscalizar al gobierno. De hecho, indica que el acuerdo de 2023 es merecedor de ser declarado nulo de pleno derecho porque incumple lo manifestado por el Constitucional sobre el ejercicio de la oposición municipal”, ha sostenido.

Recurso bochornoso

Sanjuan ha considerado “bochornoso en términos democráticos” que el gobierno municipal haya decidido recurrir la sentencia cuando saben que la composición de las comisiones vulnera los derechos de los concejales de la oposición. “Solo intentan ganar tiempo para ver cómo solucionan el lío que tiene Catalá con Vox y los tránsfugas. Por eso, han hecho esta composición, para ganar de manera fraudulenta las comisiones e intentar reducir el desgaste de Catalá. Pero el Síndic, el juez y seguro que próximamente lo dirá el CJC, le han recordado a Catalá que tiene que cumplir la ley”, ha insistido.

“Lo que le pido a Catalá es que acate la sentencia, que reconozca que lo que hizo es ilegal y que le pida ya el informe al CJC, aunque no tengo ninguna confianza en que lo haga. Por eso, vamos a insistir en el Contencioso Administrativo y denunciaremos la nueva composición porque el prestigio del Ayuntamiento no puede verse arrastrado porque haya gente con un profundo desprecio a los procedimientos democráticos”, ha finalizado.

Respuesta oficial

Por su parte, el concejal José Marí Olano, ha asegurado que la sentencia solo aprecia un defecto de forma que no comparten los servicios jurídicos municipales, por lo que se presentará un recurso contra este fallo.

De todas formas, asegura que el tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión, por lo que explica que si hay que cambiar la forma de tramitar esa cuestión se hará. Olano espera, en cualquier caso, que finalmente el tribunal les dé la razón.