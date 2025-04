Catalá ataca a Puente por no invitarla al acto del Parc Central pese a pagar parte del proyecto

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha atacado duramente al ministro de Fomento, Óscar Puente, por su visita al canal de acceso (soterramiento de las vías del Parc Central) sin invitar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ni a la propia alcaldesa, María José Catalá, pese a cofinanciar el proyecto junto al Estado, concretamente un 25% la Generalitat y el Ayuntamiento y un 50% el Gobierno central.

"Hemos sabido de esta visita por los medios de comunicación y no hemos sido invitados ni el ayuntamiento ni presidente de la Generalitat pese a ser parte del proyecto", ha dicho Catalá minutos antes de su participación en el Consejo de Administración del Puerto, de quien sí destacó su trabajo conjunto. Catalá ha recordado que el consistorio pone este año 28 millones de euros para este proyecto, así pues considera "una deslealtad institucional muy importante que se haga una visita a una obra cofinanciada sin invitar a las partes implicadas en esa obra".

La alcaldesa ha asegurado que "la relación institucional siempre ha sido muy adecuada entre él (Óscar Puente) y yo y lamento mucho esta falta de lealtad. No es propio del Gobierno de España y no es propio de quien colaborar en un marco de colaboración institucional. Me parece bien que vaya a hacerse la foto, pero hay que recordar que València aporta 28 millones este año y que eso es un esfuerzo muy importante", añade.

Túnel de Serrería

Aprovechando esta circunstancia, María José Catalá ha recordado el estancamiento del proyecto para soterrar las vías de Serrería, que están en una fase muy incipiente. "Igual que ha venido a esto, nos gustaría que el ministro nos dé algo de luz sobre Serrería. Desde septiembre tiene toda la documentación y entiendo que la dana ha cambiado la hoja de ruta, pero igual que ha tenido tiempo para venir al canal de acceso supongo que habrá tenido tiempo para revisar esa documentación. Este proyecto es fundamental para el PAI del Grao y para el Parque de Desembocadura y para el desarrollo de la ciudad. Ya que no tenemos el placer de acompañarlos, que tenga la amabilidad de respondernos", ha concluido.