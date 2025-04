El precio de los pisos sube hasta un 24% en los distritos que rodean al centro

El coste de la vivienda se ha desbocado en València en el arranque de año con subidas en los barrios que rodean el centro de hasta el 25 %. El precio de los pisos está subiendo al mismo ritmo que en Madrid y el valor medio del metro cuadrado la vivienda nueva y usada ya ha alcanzado los 2.362 euros el metro cuadrado. Los tasadores de Tinsa han constatado que el coste de las casas ha crecido en la capital un 5,2 % en el primer trimestre de 2025 y un 14,5 % en el último año. El incremento medio del precio de los pisos en la Comunitat Valenciana en el último año es del 8,7% y en la provincia de Valencia del 10 %.

València y Madrid (15,1 %) lideran el encarecimiento de los pisos en España. Los datos de Tinsa muestran que el precio medio de la vivienda en España se situó en 1.902 euros el metro cuadrado con un incremento interanual del 7,5 % hasta el 31 de marzo (la mitad que en València).

Aumentos de doble dígito

El recalentamiento de los pisos en la capital del Túria es especialmente intenso en los distritos que rodean al centro. El informe de Tinsa recoge que 11 de los 19 distritos han sufrido en los últimos doce meses incrementos de precio de doble dígito. La subida más fuerte es en Patraix con un aumento del coste de la vivienda del 24 % en el último año y un precio medio del metro cuadrado de 2.055 euros. El estudio precisa que el segundo distrito que más se ha encarecido ha sido Jesús (18,8 % y 1.976 euros), seguido de Rascanya (18.6 % y 1.578 euros), Poblados del Oeste (18,6 % y 1.421 euros), Quatre Carreres (15,5 % y 2.337 euros), l'Olivareta (14,9 % y 1.723 euros) y Extramurs (14,2 % y 2.543 euros).

Edificio de viviendas en construcción en Patraix, ayer. / Fernando Bustamante

Ciutat Vella

En el lado opuesto, el distrito donde menos han crecido los precios en los últimos doce meses ha sido Ciutat Vella, pero el coste medio es del metro cuadrado es de 3.186 euros (el más elevado de la capital). En general, los datos del primer trimestre del año representan una nueva aceleración del precio de la vivienda con respecto a la variación interanual del trimestre anterior. "Los primeros datos del ejercicio 2025 continúan reflejando resistencia en el empleo, que sostiene la solvencia de los hogares y un mantenimiento de la demanda residencial en niveles robustos", explica Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin.

La demanda se ha visto impulsada por una mayor facilidad de acceso al crédito como consecuencia de la política monetaria menos restrictiva por la bajada de la inflación. Esta espiral alcista ha roto el mercado. El parque inmobiliario de la Comunitat Valenciana necesita 632.000 casas a precios asequibles para no sobrepasar el 30 % de la tasa de esfuerzo que la ley por el Derecho a la Vivienda indica que no se debe superar para que las rentas de un hogar no vayan destinadas totalmente al pago de un piso y sus gastos, según un estudio de la consultora Atlas Real Estate.

Falta obra nueva

Esta situación obedece a un déficit de producción de vivienda que a nivel nacional alcanza las 299.314 unidades desde 2013 y a una rápida expansión demográfica que se acelerará en los próximos años, aumentando los problemas derivados de la insuficiente oferta si no se incrementa la construcción de manera significativa, según la consultora. El centro de investigaciones de CaixaBank apunta que en la próxima década se van a instalar en la Comunitat Valenciana un millón de inmigrantes.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el precio de la vivienda se ha incrementado un 8,7 % en el año. Las provincias de Valencia y Alicante lideran la subida autonómica con un 10,1 % de incremento interanual y en la de Castellón el aumento se queda en el 3 %.

Edificio en construcción en Patraix, en una imagen captada ayer. / Fernando Bustamante

Área metropolitana

La falta de oferta de obra nueva y de pisos de segunda mano en la capital del Túria ha contagiado la presión inmobiliaria al área metropolitana. El estudio de Tinsa subraya que el coste de los pisos en Torrent ha aumentado un 9,2 % en el último año. El valor de la vivienda en la capital de l'Horta es de 1.439 el metro cuadrado, novecientos euros menos que en València. En Sagunt los precios también están repuntando con fuerza por el tirón de la gigafactoría. Los tasadores de Tinsa han comprobado que en el último año el valor de los pisos en Sagunt ha aumentado un 7,5 %, con un precio del metro cuadrado de 1.292 euros.

El alquiler llega al máximo histórico en la capital y en la C. Valenciana El coste del alquiler ha alcanzado el máximo histórico en València y en el conjunto de la Comunitat Valenciana, según datos de la plataforma Idealista. El precio medio de los arrendamientos subió un 13,2 % en la capital durante el último año. Esta subida ha dejado el coste del metro cuadrado en 15,3 euros (1.500 euros un piso de cien metros), lo que supone el mayor precio para la ciudad desde que Idealista tiene registros. La provincia valenciana también experimentó una subida de precio de un 14,5% hasta situar la renta del metro cuadrado en 12,9 euros mensuales. Por otro lado, el precio medio por metro cuadrado en alquiler subió un 12,3 % en la Comunitat Valenciana durante el último año, hasta situarse en los 11,7 euros. De forma trimestral, el precio creció un 3 % y también se establece el récord histórico de las rentas en la Comunitat. Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “el alquiler en España sigue herido de muerte. La oferta es la más baja que ha habido nunca, los precios marcan máximos históricos y la competencia por poder acceder a una vivienda es feroz. Sin inversores ni propietarios el mercado está condenado a desaparecer. Las medidas que se toman desde el ejecutivo solo contribuyen a empeorar más la situación. El propietario no es el problema, es la solución y solo protegiéndolo, protegeremos al inquilino y facilitaremos el acceso a la vivienda”. En el primer trimestre de 2025 se han mantenido las dinámicas con las que se cerró 2024 en lo referente a oferta y demanda, lo que ha mantenido la tensión en los precios. Durante el invierno el precio ha crecido un 10,3% interanual en España. En tasa trimestral, los precios han subido un 3,5% durante el primer trimestre.

