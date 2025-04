Pulso entre Vox y los no adscritos por mantenerse en el gobierno de València

El Ayuntamiento de València sigue en compás de espera después de que dos exconcejales de Vox pasaran a no adscritos y la alcaldesa anunciara un segundo ajuste en su gobierno. "En los próximos días habrá remodelación", dijo María José Catalá el jueves 27 de marzo. Una semana después el único que ha movido ficha –al menos a nivel retórico– ha sido José Gosalbez, concejal de Devesa Albufera y sustituto de Juan Manuel Badenas en la portavocía del grupo municipal de Vox.

Preguntado por su coexistencia dentro del gobierno con Badenas y Cecilia Herrero, ambos fuera ya de Vox, Gosálbez dijo contestó ayer tajante: “No gobernaremos con tránsfugas. El pacto de gobierno es a dos, entre Partido Popular y Vox. No es un pacto a tres, no es un pacto a cuatro. Dicho esto, Vox sigue trabajando por y para la gobernabilidad de Valencia. Los valencianos quisieron que gobernara el PP con Vox y la voluntad popular está para ser respetada. No nos hemos marcado un plazo. Seguimos trabajando en ello”.

De este modo, el pulso del grupo municipal de Vox con Badenas y Cecilia Herrero –que mantiene delegaciones– deja en una posición compleja la gobernabilidad de la ciudad, dado que la incompatibilidad de unos con otros les anula en términos electorales. El PP necesita los tres escaños de Vox y Herrero para conservar su ventaja respecto a la oposición. Empatados en representación, la alcaldesa puede ejercer el voto de calidad.

Pero el escenario no solo es complejo por la incompatibilidad entre fuerzas. Además de la futura remodelación, la alcaldesa habló el pasado jueves sobre la posibilidad de devolver competencias a Badenas. Ocurre, no obstante, que Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana y el posterior Pacto Antitransfuguismo indican: "Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia".

En el informe elaborado para el último pleno, el secretario municipal explica que el 10 de marzo se recibió un correo electrónico del secretario general de Vox en el que señalaba que Badenas se dio de baja voluntaria de afiliación del partido el 6 de marzo. Es decir, dos días después de que Catalá firmara la reestructuración de gobierno retirándole todas sus competencias. Badenas pasó a no adscrito sin ninguna delegación y la normativa antitransfuguismo le impediría mejorar esa situación.

En este escenario de bloqueo solo cabrían por tanto dos posibles movimientos de las partes implicadas. O bien Gosálbez accede a gobernar con Cecilia Herrero, a quien ha venido llamando "tránsfuga" de manera reiterada, a la vez que ella acepta permanecer dentro del ejecutivo sin Badenas –su pareja sentimental–. O bien el Partido Popular continúa gobernando en minoría como hiciera hasta octubre de 2023, para lo que ya no necesitaría a Vox como compañero de viaje.

