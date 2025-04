Catalá, indignada por la "nueva excusa" del ministerio para retrasar la prolongación del túnel de Serrería

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado claramente contrariada por la nueva postura del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, de retrasar la prolongación del túnel de Serrería hasta que se hagan las obras del túnel pasante, un proyecto que consiste en atravesar toda València con un túnel ferroviario que salga al norte de la ciudad, evitando así el "cul de sac" actual, unas obras muy incipientes y muy complejas que pueden tardar años en ejecutarse. La prolongación del túnel de Serrería, que ya estaba pactada con el ministerio, es, sin embargo, necesaria a corto plazo para desarrollar el PAI del Grao y acabar la urbanización del último tramo del viejo cauce.

El motivo de ese retraso, tal como ha publicado Levante-EMV, es que las obras del túnel pasante afectarían al tráfico del Corredor Mediterráneo, "una nueva excusa" que, según Catalá, nunca antes le había puesto el ministerio de Transportes y que no tiene sentido, puesto que "el canal de acceso del Parc Central se está ejecutando sin afectar al tráfico ferroviario". Es más, lamenta que no hayan hablado de esto directamente, pues una cosa así sería mejor, según dice, "que me lo diga a la cara".

Acuerdo de septiembre

Además, Catalá recuerda que las tres soluciones que se pusieron sobre la mesa las puso el ministerio y que hubo acuerdo sobre la opción número dos, que consistía en prolongar el túnel hasta pasar Las Moreras. De hecho, en la última visita de Puente a València para ver las obras del canal de acceso, la alcaldesa le pidió que se pronunciara sobre aquel acuerdo, que se cerró en septiembre y que desde entonces no ha avanzado nada.

Así las cosas, la alcaldesa de València ha anunciado que en el próximo pleno llevará una moción sobre este asunto para que se pronuncien todos los grupos políticos, una iniciativa que interpela directamente al Partido Socialista, que es el que gobierno en Madrid.

Críticas de Compromís

También han sido críticos con el Gobierno desde el Grupo Municipal de Compromís. "El túnel de Serrería es una de esas heridas abiertas que todavía quedan en nuestra ciudad. El ministro Óscar Puente se comprometió en junio de 2024 a acometer las obras de enterramiento, para que las vías dejaran de ser una barrera entre València y el barrio de Moreres y Natzaret, así como en La Punta. Pero ahora congela el proyecto. Es una vergüenza que ni el PSOE ni el gobierno están teniendo en cuenta las necesidades de esta ciudad. En junio dijo que era un proyecto viable y eminentemente urbanístico y ahora dice que es una infraestructura compleja que podría afectar a toda la red y al corredor mediterráneo. ¿A qué Óscar Puente debemos creernos? ¿Al de junio de 2024 o al de abril de 2025?", dicen.

"Desde Compromís reclamamos al Ministerio en manos del PSOE y a la alcaldesa del PP a que dejen de jugar a la política partidista con las infraestructuras de los valencianos y se pongan ya en el trabajo para hacer realidad tanto el túnel pasante como las obras de soterramiento del túnel de Serrería, una obra más que necesaria que ya llevamos demasiado tiempo esperando y reclamando”, concluyen.