El Centro de Salud Campanar II se estrena al público con colas y quejas de pacientes

El Centro de Salud Campanar II, que ha abierto sus puertas en un edificio de nueva construcción ubicado en parte de los terrenos del antiguo complejo de La Fe, ha arrancado su funcionamiento hoy lunes con grandes colas de pacientes y quejas de los vecinos de la zona "por la mala organización" y "el caos" con el que se ha abierto este nuevo recurso sanitario. Así lo han confirmado diversas fuentes a Levante-EMV. El presidente de la AVV de Campanar Pep Benlloch ha lamentado que la apertura de este nuevo centro de salud en el complejo Ernest Lluch "se haya realizado creando el desconcierto en la gente". "Han creado un caos y no han informado a los usuarios", ha lamentado Benlloch. Hasta tal punto, ha dicho, que los vecinos de Campanar no saben si les corresponde trasladarse al Ernest Lluch para ser atendidos o si siguen en su centro actual el de Campanar-Sant Pau. "Hay mucho lío y hasta los proveedores llamaban para preguntar donde tienen que llevar el material", ha lamentado.

"La gente del barrio es muy mayor y no sabe usar la App", denuncian en la AVV La Zaidia

Por su parte, el presidente de la AVV de La Zaidia Paco Puchades, lamenta que se haya enviado a la población del barrio a estas nuevas instalaciones. "El 70% de los usuarios del barrio son personas mayores de 70 años, con movilidad reducida en muchos casos, que no pueden desplazarse a Campanar", subraya Puchades. No en vano, está a casi dos kilómetros de algunos puntos del barrio, y a media de entre 1,300 a 1.500 metros, una distancia insalvable "para personas que usa andador y que no pueden desplazarse a pie". El presidente del colectivo vecinal advierte que hay al menos 20.000 usuarios del antiguo ambulatorio de la calle Just Ramírez que ahora tienen que acudir al centro de Ernest Lluch para ser atendidos y que carecen de medios para hacerlo, indica este portavoz. "La gente del barrio es muy mayor -lamenta Puchades- y no sabe utilizar la app para concertar sus citas. De hecho, esta semana pasada los médicos tenían cerradas sus agendas, por lo que hoy ha habido grandes colas para coger citas".

En principio, solo los vecinos de Marxalenes ven con buenos ojos su traslado el Centro de Salud Campanar II, pero los de Campanar, Tendentes y Zaidia, lo ven de forma negativa por las molestias que estamos relatando. De hecho, cerca del ambulatorio de la calle Just Ramírez, donde está la piscina de Marxalenes, hay una parcela municipal donde la asociación de vecinos ya pidió al gobierno municipal que presidía Joan Ribó que se construyese un nuevo centro de salud para evitar que los vecinos se tengan que desplazar a la Avenida de Campanar 21, que es donde se ha empezado a atender a toda la población de la zona hoy mismo.

Compromís se suma a las críticas de los vecinos

Por su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles ha centrado sus críticas en la alcaldesa de València María José Catalá. "Seguramente, Catalá tiene el ambulatorio bien cerca cuando necesita ir. Pero no es el caso de los vecinos de Saïdia. Es un tema que desde Compromís hemos seguido de cerca ya en el anterior mandato, y siempre nos hemos posicionado en contra de que el ambulatorio se trasladara a la antigua Fe", ha recordado Papi Robles.

El barrio de Tendetes, en este caso, "reivindica tener asistencia directa de su ambulatorio. Y lo que les están diciendo a estos vecinos es que tienen que desplazarse cerca de dos kilómetros para poder recibir atención directa", ha advertido la concejala valencianista.

"Eso no es -ha lamentado Robles- una atención primaria como la que necesitamos en pleno siglo XXI. La alcaldesa es perfectamente consciente de que desde Compromís presentamos una moción para que el ambulatorio se llevara a cabo en un espacio que hay justo al lado del actual ambulatorio", ha añadido.

Según Papi Robles, la alcaldesa "se negó rotundamente. Ella se ha negado a luchar por los intereses de estos barrios y ahora dice que eso es una responsabilidad anterior. Desde Compromís, en el anterior mandato ya trasladamos al Partido Socialista -que gestionaba la Conselleria de Sanidad- que el ambulatorio debía quedarse en el barrio al que debía dar servicio". Así se lo hemos hecho saber, finaliza la portavoz de Compromís, "durante estos dos años a la señora Catalá y a la conselleria, y han mirado hacia otro lado. No les interesan los barrios y, además, tienen una clara tendencia a derivar la atención primaria a la sanidad privada, que es con la que históricamente hacen negocio", ha concluido.