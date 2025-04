Compromís reclama la iluminación urgente de la pasarela de Benimàmet

Compromís ha exigido al concejal de Movilidad Jesús Carbonell que el puente ciclopeatonal entre Benimàmet y Beniferri sea dotado de iluminación de manera urgente. Esta noticia fue dada a conocer el domingo por Levante-EMV, ante las quejas de los usuarios de la pasarela que "pasan miedo" por la falta de luz, cuando transitan por la infraestructura por la noche, ya sea en bici, patinete o a pie.

El concejal Giuseppe Grezzi no entiende "cómo la alcaldesa María José Catalá pudo permitir al gobierno de la Generalitat Carlos Mazón que ejecutara y entregara la infraestructura sin iluminación", y exige a Carbonell que exponga las acciones que ha realizado "para que se subsane la dejación y falta de coordinación de las dos administraciones municipal y autonómica gobernadas por el PP".

"Totalmente a oscuras. Así es como lleva operando cada noche la conexión ciclopeatonal entre Benimàmet y Beniferri desde que el gobierno de María José Catalá lo recibió con pompa y circunstancias el 24 de julio del pasado año de manos del gobierno autonómico de Carlos Mazón", denuncia Grezzi. La administración autonómica "realizó la obra pese a su adjudicación en la legislatura anterior. Así llevan meses denunciándolo los usuarios que lo llevan padeciendo cerca de un año, en que la inseguridad que genera la falta de luz en su kilómetro largo de recorrido ha devenido en un paulatino aumento de actos vandálicos en la infraesructura", subraya el regidor de Compromís.

Detalle de uno de los tramos de la pasarela, totalmente a oscuras. / José Manuel López

"Deberían haber supervisado la obra", advierte Grezzi

“Es cierto que peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal son la última preocupación del gobierno de María José Catalá, pero eso no le exime de su deber de supervisar esta actuación de sus colegas del PP en la Generalitat y que cumpliera unos mínimos, que pasan porque esta infraestructura importantísima para los vecinos de Benimàmet y Beniferri disponga de iluminación artificial”, apunta el que fuera concejal de Movilidad Sostenible entre 2015 y 2023, Giuseppe Grezzi. “Nosotros lo habríamos hecho, pero salta a la vista que el señor Carbonell no, seguramente porque está únicamente centrado en el tráfico y nada en la movilidad y la accesibilidad universal”, asegura.

Cabe recordar que fue en mayo de 2023 cuando la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, con la socialista Rebeca Torró al frente, adjudicó las obras de construcción del puente ciclopeatonal cuyo trazado, trabajado junto a la concejalía de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, uniría Beniferri y Benimàmet en un plazo de ejecución de 15 meses. Sin embargo, el resultado de las elecciones autonómicas y municipales realizadas ese mismo mes determinó que serían representantes del Partido Popular los encargados de realizar y supervisar íntegramente su construcción desde ambas administraciones.

"No entendemos porqué se recepcionó la pasarela", lamenta Compromís

“El resultado es intolerable y no entendemos cómo Catalá aceptó su recepción, anteponiendo su subordinación a su amigo Mazón por encima de las necesidades de los vecinos de València, especialmente en este caso en el que se pretende favorecer la accesibilidad universal. No obstante, perpetrado ese error, ahora Catalá debe deshacer el entuerto, y no tenemos noticias de que ni ella ni Carbonell —que paradójicamente es el encargado también de la seguridad ciudadana— hayan dado aún ningún paso”, apunta Grezzi.

Por ese motivo, el concejal valencianista ha apuntado que su formación preguntará en la comisión del pleno correspondiente por los pasos que ya ha realizado el gobierno municipal para la incorporación cuánto antes de la iluminación que requiere la infraestructura y los que dará en adelante para que se resuelva el problema en el menor tiempo posible.