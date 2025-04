La lista de espera de vivienda pública de València se dispara hasta los 1.965 solicitantes

La concejala socialista Elisa Valía ha denunciado que María José Catalá mantiene cerradas y sin adjudicar 25 viviendas que construyó el anterior gobierno con los socialistas en Tapinería y en Moreras "pese a que las lista de espera de solicitantes de vivienda en Aumsa se ha disparado desde que llegó al Ayuntamiento". En concreto, la entidad encargada del parque público del Ayuntamiento de València tiene 1.965 personas, lo que supone un incremento del 30 % respecto al año anterior –1515 en mayo de 2024– y de casi el 50 % respecto a enero de 2023, cuando se anotaron 1106 peticiones.

En este sentido, Valía ha señalado que "València se encuentra en una situación dramática en materia de vivienda como consecuencia de la inacción del gobierno de Catalá, que insiste en no hacer nada a pesar de que el precio de los alquileres se ha multiplicado desde que ella está en el Ayuntamiento. No sólo ha descartado poner en marcha las iniciativas de la Ley de Vivienda para limitar el alquiler sino que en dos años ha adjudicado solo 17 viviendas. Es decir, que si sigue a este ritmo, hasta dentro de 231 años no habrá ofrecido soluciones a todos los solicitantes de vivienda que hay ahora mismo en la empresa pública Aumsa", ha continuado.

La edil socialista ha explicado que el ejemplo de esta falta de gestión se puede comprobar en los edificios que dejó construidos el anterior gobierno progresista en Barraques de Figuero y en Tapinería. En este último caso –ha detallado– se trata de un edificio de tres viviendas sobre el que ni tan siquiera Aumsa, una empresa pública municipal, responde a los requerimientos que se le hacen desde el Ayuntamiento.

"En la misma situación se encuentra el inmueble de Barraques de Figuero, donde Aumsa tampoco responde a los requerimientos del Ayuntamiento. En este edificio", ha explicado Elisa Valía, "se da la circunstancia de que, a pesar de que el Ayuntamiento no ha adjudicado ninguna vivienda oficialmente, hay cinco pisos que están ocupados".

“Hemos solicitado el listado de adjudicaciones de vivienda y no hay ninguno en Barraques de Figuero. Es decir, que están ocupadas, pero no hay una ocupación formal realizada con una adjudicación municipal. Se especula con que puedan ser familias realojadas de la dana, pero Catalá siempre se ha negado a hacer un censo de afectados ni ha formalizado ninguna adjudicación. Por eso, queremos saber qué tramitación se ha seguido para ofrecer esas viviendas porque no sabemos cómo se han elegido a los beneficiarios sin expediente y sin adjudicación formal”, ha apuntado.

"Plan falso de Vivienda"

Asimismo, la concejala socialista ha cuestionado, además, el "Plan falso de Vivienda" del gobierno municipal. "Es una gran mentira. De las 1.000 que anunció, 400 pertenecen al Plan de Vivienda que iniciamos los socialistas desde Urbanismo y que ya estaban en obras o con financiación garantizada. El resto se trata de una operación especulativa con el marido de una diputada del PP íntima amiga de Catalá que finalmente se ha suspendido tras las denuncias de los socialistas y de permutas para que los promotores puedan construir hasta 100 viviendas de renta libre en suelo municipal. Es decir, que lo que está haciendo es fomentar la especulación desde el Ayuntamiento", ha continuado.

Finalmente, ha reprochado que Catalá haya vuelto a alinearse con Mazón para descartar el tanteo y retracto de viviendas a la venta, una herramienta que permitía a las administraciones incorporar vivienda al parque púbico ya construida. "No quiere adquirir vivienda pública. Por eso, ya renunció a comprar 400 viviendas en València y ahora quieren renunciar oficialmente al derecho de tanteo y retracto en las Cortes cuando se ha demostrado que es una vía rápida y muy eficiente para conseguir vivienda pública", ha concluido.

"Solo 14 viviendas en 8 años"

Sobre la adjudicación de vivienda pública, el gobierno municipal ha contestado que "el PSPV debería de ser más prudente pues no solo construyeron 14 viviendas en 8 años, sino que además esas cuatro viviendas que deberían ser para alquiler asequible le ha costado al ayuntamiento casi 400 mil euros cada una, y encima han sido tan imprudentes de construirlas sobre un solar que no era 100% público. Es un ejemplo claro de la nefasta y fracasada gestión de la política de vivienda de la izquierda que nos ha conducido a las seria y preocupante situación en la que se encuentra la vivienda en esta ciudad" ha afirmado el concejal de urbanismo y vivienda de València", han lamentado fuentes del gobierno municipal.