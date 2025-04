El Ministerio de Transportes congela la prolongación del túnel de Serrería

La prolongación del túnel de Serrería, la barrera ferroviaria que separa los barrios de la Ciutat de les Arts y la Alameda del frente marítimo, entra en vía muerta. El ministerio que dirige el socialista Óscar Puente, que el pasado verano llegó a un principio de acuerdo con la alcaldesa de València, la popular Mª José Catalá, para avanzar en la solución intermedia (desde la salida actual de las vías en la calle Ibiza hasta pasado el nuevo barrio de Moreras) para la ampliación del túnel, asegura ahora que la infraestructura no se abordará hasta que no esté resuelto el túnel pasante.

Así al menos lo aseguran a este diario fuentes del Ministerio de Transporte consultadas que la pasada semana, al hilo de la visita del ministro Óscar Puente, a las obras del soterramiento del Parc Central (el denominado canal de acceso). Una visita a la que ni la alcaldesa, Mª José Catalá, ni el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, fueron convocados, lo que provocó las críticas de ambos. El ministro esquivó el encuentro con Catalá, que días antes había anunciado su intención de retomar el proyecto tras la dana, y evitó además las preguntas de los medios tras la visita.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tampoco fue clara sobre el soterramiento de las vías en el Grao y Moreras en el mismo acto del canal de acceso. Bernabé, que recalcó la fuerte inversión que está haciendo el Gobierno en las obras ferroviarias del Parc Central, que cofinancia al 50% con Generalitat y ayuntamiento, aseguró que la propuesta de prolongación del túnel de Serrería que quiere Catalá «no es viable porque los trenes no caben». Bernabé se refería a la opción larga de la prolongación del túnel hasta la CV-500. Una opción que la alcaldesa ha defendido pero tras advertir el ministerio de que no era viable porque interfería en el paso de los trenes de otras líneas se aparcó.

Catalá confiaba hace unos días en retomar los contactos con el ministerio tras la negociación y las conversaciones mantenidas con Puente y sobre todo tras llegar a un acuerdo "verbal" para impulsar la solución intermedia, con un coste de 200 millones de euros, para soterrar al menos las vías desde la avenida de Francia hasta el barrio de Moreras. El ministerio reconoce que no ha vuelto a hablar desde junio con el ayuntamiento sobre el soterramiento de las vías del Grao. El proyecto, recalcan, no se abordará «hasta que no se acabe con el túnel pasante». Apuntan que «mientras no esté hecho el túnel pasante no se podrá acometer la prolongación de Serrería porque se cortaría el Corredor Mediterráneo», dando por supuesto que la prolongación del túnel no sería viable con el mantenimiento del intenso tráfico ferroviario que ya soporta el túnel de Serrería en la actualidad.

La dana del pasado 29 de octubre ha trastocado todos los planes, da a entender el ministerio. «Serrería no se puede abordar mientras no esté el túnel pasante, del que se está haciendo ahora el estudio informativo complementario».

La prolongación del túnel de Serrería es una de las prioridades del gobierno de la popular Mª José Catalá, que en los presupuestos de este año había reservado 200.000 euros para realizar el estudio técnico. El ayuntamiento descarta la opción del cajón ferroviario sobre las vías, la opción más económica y rápida.n

