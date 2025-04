Los socialistas de Benimàmet denuncian que la pasarela lleva 10 meses sin farolas

Los socialistas de la pedanía de Benimàmet-Beniferri han denunciado que las farolas de la pasarela peatonal que une esta pedanía con la ciudad de València "10 meses después, siguen sin funcionar, haciendo caso omiso a las numerosas quejas vecinales que reclaman la tan necesaria luz". La agrupación local ha emitido un comunicado, al tiempo que se hace eco de la información publicada el domingo por Levante-EMV sobre la falta de alumbrado público que sufre este itinerario ciclopeatonal y los desperfectos que ya hay en el carril-bici.

"Si hay algo que practica la señora María José Catalá -han lamentado los socialistas de esta pedanía- es la cultura de la mentira, como bien pudimos comprobar el 24 de julio de 2024, día que vino a inaugurar como propia la pasarela ciclo-peatonal que une Benimàmet con Beniferri cuando ante los medios declaró que las pedanías han pasado de estar en el olvido a estar en plena ebullición", recuerda el PSPV en un comunicado publicado en redes sociales, que ha sido redifundido por el exalcalde pedáneo del PSPV José García-Melgares. En aquel acto, recuerdan los socialistas de Benimàmet, la alcaldesa del PP de València, inauguró "un proyecto enteramente diseñado, elaborado y financiado por el gobierno progresista que lideraba Ximo Puig y que no fue capaz de reconocer".

Transitar por la pasarela ciclopeatonal es un ejercicio de audacia porque no ve nada. / José Manuel López

"Se apropiaron de la obra pero no conectaron las farolas"

Pero es más, subrayan estas fuentes, "fue tal la emoción de apropiarse de unas obras que no les pertenecían, que se olvidaron de conectar las farolas, que a día de hoy, 10 meses después, siguen sin funcionar, haciendo caso omiso a las numerosas quejas vecinales que reclaman la tan necesaria luz". "Parece ser que su “ebullición” nada tiene que ver con la conservación de las zonas verdes que se crearon en la pasarela y que lamentablemente están totalmente abandonadas", añaden los responsables del partido liderado en València ciudad por Borja Sanjuan.

Y es que, "en la cultura de la mentira", lo único y verdaderamente importante "es la bonita foto que sale en los medios de comunicación, olvidando que gobernar no solo es inaugurar y salir en la foto, gobernar es también tener proyectos, realizarlos, ejecutarlos, conservarlos, mantenerlos, pero sobre todo atender las necesidades de los vecinos y vecinas independientemente del Código Postal donde uno viva", critican los socialistas.

De este modo, desde la alcaldía y la Junta Municipal de Benimàmet, "a imagen y semejanza del gobierno de PP-Vox de María José Catalá, no solo no actúan por iniciativa propia, sino que ignoran las reclamaciones vecinales que se hacen de los socavones que han aparecido en dicha pasarela y que tras muchas demandas vecinales cuando por fin reaccionan, lo hacen avisando a la policía municipal para que señalice la zona, lo que no sabemos es cuántas reclamaciones más serán necesarias para que por fin este reparada", concluyeron estas fuentes.