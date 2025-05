Pavasal-Bertolín se pone en cabeza del contrato para la reforma de Pérez Galdós

Cuatro meses después de la licitación de las obras para regeneración urbana de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta, por un importe total de 32,7 millones de euros y a la que se presentaron once empresas, la oferta presentada por la UTE formada por Pavasal y Bertolín se pone a la cabeza en la valoración técnica con 49 puntos. A falta de la apertura de la plica económica, la más decisiva, prevista para el próximo 17 de abril Pavasal-Bertolín es la mejor situada para quedarse el contrato millonario. Le siguen a cuatro puntos Rover-Becsa y a más distancia otras grandes del sector. Como informó Levante-EMV son once constructoras las que optan a quedarse esta obra, que supondrá una nueva versión con menos tráfico y más verde de esta importante, pero gris y ruidosa arteria de la ciudad, en la que no desparecerá, como venían reclamando los vecinos, el polémico túnel de tráfico.

Las empresas que optan al contrato concurren en UTE y se trata de las citadas Pavasal-Bertolín, Rover-Becsa, Ferrovial-Occide, Vilor-M. Holgado, Lantania-Cleop, Acciona-Gestaser, FCC-Torrescámara y CHM-Vías. En solitario concurren Azvi, Dragados, Obrascon.

La propuesta de Pavasal-Bertolín destaca, según ha valorado la mesa de contratación del Ayuntamiento de València, porque "pospone al máximo" la ocupación del tramo de la avenida comprendido entre Jesús, San Vicente y el puente de Giorgeta, con un intenso tráfico. Propone corta la circulación por tramos, dejando paso a los residentes y la EMT únicamente. Solución que los técnicos considera "la más favorable desde el punto de vista de la movilidad". El plan de trabajo propuesto por Pavasal y Bertolín se considera "óptimo y realista" y consiste en "arrancar la obra desde los extremos avanzando en sentido de la circulación".

La empresa presenta cartas de compromiso que garantizan al suministro de material por duplicado. El ayuntamiento quiere asegurarse que la falta de materiales y personal no implicará parones en esta obra, que supondrá una gran afección para el tráfico y la movilidad en la ciudad.

La reforma de la avenida Pérez Galdós fue importante proyecto urbano cuenta con la financiación de los fondos europeos Next Generation, en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. El proyecto fue objeto de un concurso de ideas que ganó la propuesta de (Gecival y Cercle) que llevaba por lema "Arrels" y que contemplaba la supresión del túnel. Sin embargo, los plazos y la complejidad técnica de la eliminación del paso inferior llevaron al actual gobierno a renunciar, al menos en esta fase de las obras, a eliminar el túnel. Los vecinos de los barrios de la Petxina, Roqueta, Finca Roja y Abastos, aglutinados en la plataforma Fuera Túnel, siguen reividicando la eliminación del paso inferior, una barrera que impide coser los barrios de Extramurs, a un lado de la avenida, con los del otro extremo, esto es, Nou Moles, Patraix, y Raiosa. De momento, los vecinos se tendrán que conformar con una mejora urbanística que consistirá en la eliminación de un carril de tráfico para ganar aceras de siete metros, más arbolado, mobiliario urbano y un carril bici bidireccional.

Protesta vecinal contra el túnel de Pérez Galdós / EP

En junio de 2022 se dio a conocer el proyecto ganador para la renaturalización esta avenida que conecta el Jardín del Turia y el Parc Central. El proyecto ganador contemplaba la eliminación del túnel para convertirlo en gran depósito hidráulico, idea que finalmente se descartó por su complejidad.

Más de un año en obras

Con el cambio de Gobierno un año después el proyecto fue objeto de reajustes. La corrección de precios realizada las empresas que ganaron el concurso de ideas, triplicaba costes pasando de los 11,8 iniciales a 32 millones de euros, de los cuales ocho se financiarán los Fondos Next Generation siempre que la obra entre en plazos. Los otros 20 restantes los asumirá el gobierno local con recursos propios. Las concejalías de Urbanismo y Movilidad criticaron la infravaloración que hizo el anterior gobierno y acordaron dejar fuera la obra de supresión del túnel para no perder los fondos europeos, aunque ha sido igualmente necesario pedir una prórroga en el proyecto. La reforma tiene un plazo de ejecución de 14 meses, una vez adjudicada, y la previsión inicial era que estuviera acabada en julio de 2025.