Ofensiva municipal contra la colmena de 24 bajos turísticos en Safranar

Nuevo capítulo en la batalla legal por la colmena de 24 bajos turísticos en el edificio residencial Nicet Patraix, convertida durante los últimos meses en paradigma de resistencia vecinal ante la proliferación de apartamentos en la ciudad de València. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, mantuvo ayer una reunión con representantes de los residentes del edificio, ubicado en la calle José Roca Coll de Safranar, para explicarles "los refuerzos administrativos y legales" que el Ayuntamiento está llevando a cabo para "paralizar la implantación de apartamentos turísticos en los bajos del edificio".

En concreto, según han precisado fuentes municipales, los técnicos del departamento de Urbanismo estudian distintas fórmulas para bloquear la promoción sin exponerse a un recurso que pueda tumbar la medida. La principal opción pasaría por rechazar el cambio de uso de turístico a residencial que los promotores buscan tramitar. Tal como explicó Levante-EMV a finales de marzo, la empresa Axis solicitó voluntariamente su baja del registro de apartamentos turísticos en la conselleria para explorar, a cambio, la vía de los alquileres de temporada, aprovechando que una modificación normativa en agosto de 2024 permitió sacar al mercado turístico los apartamentos por estancias mínimas de 11 días.

Sin embargo, para poder acogerse a la "trampa de los 11 días" –como han llamado los vecinos a una argucia que se sirve de la nueva normativa para abrir apartamentos turísticos con menores estrecheces legales– necesitan cambiar el uso a residencial, y es ahí donde podrían actuar los técnicos. La consigna en el equipo de gobierno pasa por frenar la avalancha de bajos turísticos en los barrios de la ciudad y el ejemplo de la promoción en Safranar puede ser un campo de pruebas para la ordenanza que está por venir.

En ese sentido, tal como recordó Juan Giner a los propietarios del edifico en lucha contra el negocio turístico –hay que recordar que ya acordaron en junta prohibir este uso, pero la promotora alega que tramitó la compatibilidad urbanística antes de dicho acuerdo–, el Ayuntamiento de València está avanzando hacia un cambio de las normas urbanísticas del Plan General "muy restrictivo en la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la ciudad". El pleno de la próxima semana aprobará someter a exposición pública las normas para la regulación de los alojamientos hoteleros y las viviendas de uso turístico, con numerosos candados administrativos que tienen como objetivo, tal y como expresó el edil de Urbanismo, "conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras". Asimismo, aprobará ampliar un año más la suspensión de licencias mientras se finaliza la tramitación de esta nueva normativa.

Los vecinos presentes en la reunión con Giner han valorado positivamente que exista sensibilidad del área de Urbanismo para buscar una solución consensuada que evite el uso turístico de los bajos del edificio, pero al mismo tiempo muestran preocupación ante la posibilidad de que los 24 apartamentos abran como alquileres de temporada igualmente para turistas. "Según ha explicado Axis quiere poner alquileres de 11 días o más y ha renunciado a la licencia de apartamentos turísticos. Lo que nosotros esperamos es que con esta trampa de los 11 días todos los partidos políticos de las Corts modifiquen la ley de agosto de 2024 ofreciendo una mayor claridad", señalan fuentes de la comunidad de vecinos, que insisten en reclamar comercio de proximidad en los bajos de su edificio residencial.

Es el sentir del distrito de Patraix, representado por una asociación vecinal que ha estado del lado de los residentes desde las primeras protestas. En la concentración del pasado 15 de abril, vecinos y asociación leyeron un manifiesto en el que se decía: "Frente al modelo depredador defendemos con firmeza el comercio de proximidad. Las fruterías, librerías, ferreterías, panaderías y bares de toda la vida no solo son motores económicos del barrio: son puntos de encuentro, son memoria colectiva, son los que mantienen viva la esencia de Patraix".

En el mismo manifiesto los vecinos señalaban que la expansión de los apartamentos turísticos está expulsando a los residentes de toda la vida, encareciendo los alquileres y rompiendo el equilibrio social. Y añadían: "Donde ahora viven familias, nos quieren imponer un tránsito constante de viajeros que no siempre van a respetar el descanso ni las normas de convivencia. Los edificios se convierten en hoteles encubiertos, y con ello se diluye el tejido vecinal. Patraix corre el riesgo de convertirse en un escaparate más del turismo masivo, perdiendo su carácter auténtico y acogedor".

La empresa promotora se abre a ofrecer los minipisos de 35-40 m2 como alquileres de larga estancia

Por su parte, fuentes de la empresa Axis explican que no tenían constancia de la intención del ayuntamiento y reiteran, como han hecho en otras ocasiones, su voluntad de escuchar propuestas para darle una salida consensuada a la promoción. "El 10 de abril ofrecimos un cambio en la gestión de los apartamentos. Buscar un tipo de cliente concreto, ampliar tiempo de estancia, etc. Algo habrá que hacer, porque hemos hecho una inversión importante, lo tenemos todo en regla y ahora nos dejan tirados. No tiene sentido que con la falta de pisos que hay en València mantengan cerrados 24 viviendas. Estamos dispuestos a abrirlas como alquileres de larga estancia". Esta propuesta sería del agrado de un consistorio que busca denodadamente ensanchar el mercado de alquiler, especialmente si los 24 minipisos de 35-40 metros cuadrados se ponen a disposición de los jóvenes del barrio.

Preguntados sobre la posibilidad de vender los bajos para que se abran como comercios de proximidad, las mismas fuentes de la empresa se preguntan: "Si no pagaba nadie 1.300.000€ para montar esos negocios, ¿quién va a pagar más del doble ahora? (cifran en casi 4 millones el coste del local más las obras, los arquitectos, etc). Además, ya no son locales comerciales, son apartamentos turísticos registralmente hablando. Desde que empezaron a vender los pisos hace seis años nadie ha querido montar nada ahí. Si esos locales hubieran tenido una cuarta parte del precio, igual sí se hubiese dado pie a poner otros negocios", insisten los propietarios de los locales.