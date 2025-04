Apagón en el jardín del Turia por un robo masivo de cable

«¿Viene una persona de frente?». Dos adolescentes avanzan en patinete por el carril bici del jardín del Turia. Todo a su alrededor es oscuridad. Tiniebla. «¡Tía, no se ve nada!», grita una de ellas. Tiene razón. El alumbrado del viejo cauce ha sufrido un apagón en los 700 metros que van del puente de Ademuz al puente de las Artes, en el tramo IV. Funcionan las farolas en hilera a los pies de la avenida de Menéndez Pidal pero han dejado de arrojar luz las lámparas del circuito 5K y de la margen del río que linda con el paseo de la Petxina. Cientos de metros cuadrados envueltos en sombra desde hace días, si no semanas.

Según explican fuentes municipales y de la Fundación Trinidad Alfonso, responsable del mantenimiento específico del circuito de running, el fundido a negro habría sido provocado por un robo de cable eléctrico de hasta mil metros de longitud. No es la primera vez que ocurre. Solo en abril se han registrado dos robos similares del suministro que da luz a las farolas de distintos tramos, sobre todo el señalado, algo que no había ocurrido en los últimos diez años, de modo que se están estudiando diferentes fórmulas para que estos cables -normalmente se sustraen para la venta de cobre- resulten más inaccesibles y no tener que estar rehaciendo constantemente la instalación subterránea.

En todo caso, como las farolas situadas junto a los carriles bici aportan buena parte de la iluminación del cauce, el ayuntamiento ya trabaja para reparar la avería y la previsión es que el tramo IV vuelva a tener luz desde esta misma noche o mañana por la noche a más tardar. En los servicios centrales del Ayuntamiento de València no había constancia del apagón hasta ayer mismo.

Por fortuna, el incidente se ha producido con días largos y la mayor parte del tránsito de atletas y ciclistas, multitudinario en esta parte de la ciudad, concentrado en las horas de luz natural. Ocurre sin embargo que a partir de la caída del sol el gran jardín de València empieza a llenarse de personas que se ven abocadas a dormir en tiendas de campaña porque carecen de acceso a una solución habitacional y un apagón de este tipo añade miedo e inseguridad a una supervivencia de por sí extrema. Tal como ha venido documentando este periódico, las largas listas de espera en los recursos asistenciales han hecho crecer el sinhogarismo en la ciudad y el viejo cauce ilustra bien la emergencia social.