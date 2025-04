Ángel Albendín, nuevo jefe de la Policía Local, un profesional "de la casa"

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobó ayer la designación del comisario Ángel Albendín como nuevo jefe de la Policía Local de València en sustitución de José Vicente Herrera, que se jubilará el próximo lunes, 28 de abril, día de San Vicente Ferrer. Según explicó la primera teniente de alcalde, María José Ferrer San Segundo, Albendín estará seis meses en comisión de servicio antes de ocupar finalmente el cargo. Tal como había adelantado este periódico, San Segundo confirmó que solo había dos comisarios principales en condiciones de acceder a este cargo, el propio Albendín y Rafael Mogro, y que este último no está dispuesto para el cargo por su estado de salud. El mandato de Albendín comenzará el próximo martes, 29 de abril.

El relevo en el cargo ha sido instado por el concejal delegado de Policía Local, Jesús Carbonell, ante la jubilación el 28 de abril de José Vicente Herrera. «Al no hallarse en trámite una convocatoria pública de la plaza de comisario principal de la Jefatura de Policía Local para su provisión definitiva, el Ayuntamiento ha decidido la ocupación temporal de dicho puesto por parte del comisario principal Ángel Albendín Ariza», informaron ayer fuentes municipales. Desde la propia Delegación de Recursos Humanos se había decretado la necesidad de su inmediata cobertura.

Dos opciones

Tal como detalla el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local, «en la actualidad, los únicos funcionarios de carrera que ostentan plaza o categoría de comisario principal son Rafael Mogro, quien en escrito obrante al expediente ha manifestado no poder asumir la Jefatura a cubrir, y Ángel Albendín». El acuerdo reseña que Albendín «ha manifestado mediante comparecencia de fecha 24 de abril de 2025 su conformidad a la propuesta de ser adscrito temporalmente en comisión de servicios al puesto de trabajo de Comisaría Principal Jefatura Policía Local».

En condiciones normales, a este puesto podrían haber aspirado al menos media docena de comisarios, pero el proceso de promoción interna está recurrido en los juzgados y paralizado, por lo que las opciones se han reducido mucho. Tampoco la opción de prorrogar la jubilación de Herrera ha sido aceptada por el gobierno municipal, ni la llegada de otros profesionales de fuera en comisión de servicios ha sido valorada finalmente.

Normalidad entre los policías

En resumen, el nombramiento de Albendín se considera «normal» y «positivo» en los estamentos policiales. Albendín es en la actualidad jefe de la Unidad de Seguridad Vial (Tráfico) y es un histórico de la casa. De hecho, su nombre ya sonó en 2015 para ocupar el cargo.

Fuentes sindicales han visto con tranquilidad el nombramiento y lo enmarcan dentro de la más absoluta normalidad. «Es lógico que el nuevo jefe haya sido Albendín, cualquier otra cosa habría sido complicarse la vida por parte del equipo de Gobierno», dijeron en referencia a la obligatoriedad de ser comisario principal para llegar al cargo y que sólo hubiera uno dispuesto a ello.

Tanto es así, dicen las fuentes, que si no no se hubiera decidido ya el relevo, el próximo mates, una vez jubilado oficialmente Herrera, el propio Albendín hubiera sido su sustituto hasta un nuevo nombramiento. «Esto es lo normal, es una persona de la casa, que lleva una de las unidades más importantes de la Policía Local y al que le deseamos todo lo mejor», resumieron las fuentes, que valoran, en este sentido, que sea una designación profesional y no tan politizada como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Entre tanto, José Vicente Herrera recibió ayer un pequeño homenaje de sus compañeros de la central, con vino de despedida, regalos y agradecimientos de todas partes.n