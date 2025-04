Compromís pide a Catalá respeto para los niños trans

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Lluïsa Notario ha instado públicamente a la alcaldesa Maria José Catalá a posicionarse contra las enmiendas propuestas por el Partido Popular para modificar la Ley Trans de la Comunitat Valenciana. Una reforma que supone, según Notario, "el mayor recorte de derechos a las personas trans en la historia autonómica y que no hace más que seguir el ejemplo de lo que el Partido Popular está haciendo en otras comunidades, como Ayuso en Madrid".

La concejala de Compromís per València Lluïsa Notario ha recordado las palabras que la alcaldesa dirigió en el pleno de junio de 2024 a la madre de un niño trans que intervino representando a la asociación Chrysallis: "Yo también soy madre y quiero lo mismo que usted para sus hijos". Por ello, le ha pedido "que sea coherente defendiendo lo que públicamente dijo; y valentía por votar como diputada de Les Corts en contra del recorte a la ley planteada por su partido".

Enmiendas del PP

Las enmiendas que ha presentado el PP afectan gravemente, según Notario, a los derechos de las personas trans, especialmente a los menores, restringiendo su derecho a ser escuchados y reconocidos según su identidad de género si no cuentan con el apoyo expreso de su familia o una resolución judicial. Un cambio que, según ha explicado la concejala valencianista, “en la práctica, generará mucho dolor porque uno o una adolescente trans de 13 años, que quiera que el centro educativo la trate con su nombre sentido, quedará desamparada si sus progenitores no le apoyan explícitamente y no hará más que fomentar el acoso y la violencia contra los niños y niñas trans, de la que Catalá será responsable y cómplice”.

Además, elimina la obligación de las administraciones públicas de respetar la identidad de género manifestada y desmantela al Consejo Consultivo Trans, "el órgano que garantiza la voz del colectivo en las políticas públicas". También "se imponen nuevos filtros médicos para acceder a tratamientos, vulnerando la legislación estatal e internacional".

Retroceso

"La reforma del PP supone un retroceso en derechos LGTBI sin precedentes que deja desprotegidas a las personas más vulnerables del colectivo, como son los niños y niñas trans, las personas migrantes o no binarias", ha denunciado Lluïsa Notario, quien ha preguntado a Catalá "si todavía cree, como aseguró su portavoz el señor Caballero en junio de 2024, que los derechos (de las personas LGTBIQ) son de todos y conquistados por todos”. Si es así, asegura la concejala de Compromís, "ahora tiene la oportunidad de demostrarlo y si no debería dejar de utilizar a las personas LGTBI para limpiar la imagen de su partido que históricamente se ha posicionado en contra de nuestros derechos". Por tanto, exige a la alcaldesa y al gobierno municipal que se posicionen públicamente y pidan al presidente Carlos Mazón y a la consellera Susana Camarero la retirada inmediata de las enmiendas y la garantía de los derechos del colectivo LGTBIQ+”.