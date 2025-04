Catalá pide a la población "precaución y evitar desplazamientos innecesarios"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha convocado de urgencia una reunión del Cecopal ante el apagón generalizado que afecta a media España y consecuentemente a la ciudad de València. Según ha publicado en sus redes sociales, se trata de "analizar la situación y coordinar a todos los servicios municipales". Así mismo, ha recomendado a la población precaución y evitar desplazamientos innecesarios.

Desde poco después de las doce y media, la ciudad está afectada por el gran apagón que sufre el país. Eso afecta a servicios esenciales como los hospitales, el tráfico o los grandes centros de comunicaciones, de ahí la necesidad de coordinar efectivos para atender posibles incidencias.

La reunión se está celebrando en la central de la Policía Local de la Avenida del Cid con personal de la propia policía y el servicio de Bomberos. Las recomendaciones generales a la población son no coger el coche, evitar desplazamientos, bajar el interruptor general de suministro a la vivienda, no consumir baterías si no es extremadamente necesario y tener ucha precaución en general.