El apagón deja cien rescates por personas atrapadas en ascensores en València

La alcaldesa de València María José Catalá ha realizado una primera valoración de la noche de ayer, tras el apagóm masivo que sufríó toda España, y calificó de "muy tranquila" la noche aunque puso en valor el gran trabajo desarrollado por la Policía Local, los Bomberos y los funcionarios del Ayuntamiento de València. En concreto, destacó que en las horas más críticas del apagón, los Bomberos de València realizaron 200 actuaciones, de las que la mitad, 100, fueron por rescates de personas atrapadas en ascensores. Además, subrayó que el personal de servicios centrales repartió 1.400 litros de gasóleo a hospitales y otras infraestructuras críticas para garantizar que funcionasen los grupos electrógenos y los servicios energéticos de abastecimiento.

"La noche ha sido muy tranquila para la Policía Local y para los Bomberos, -comenzó diciendo Catalá-. Se han registrado, más de 200 servicios de bomberos de los que 100 fueron rescates en ascensores. Tenemos normalidad absoluta en la producción de agua potable tanto para el área metropolitana como para la ciudad. La EMT está funcionando a pleno rendimiento y estamos tratando de suplir las carencias puntuales que está teniendo FGV en la red de la ciudad de València".

Asimismo, la alcaldesa quiere "trasladar nuestra satisfacción por cómo han respondido las plantillas de los funcionarios del Ayuntamiento de València, policías, bomberos, servicios técnicos... ayer mismo repartimos 1.400 litros de gasóil a las infraestructuras críticas, a hospitales, a centros que tenían que funcionar, ... aportamos también generadores a esas infraestructuras críticas y los repartimos para que todo el mundo tuviera esas infraestructuras críticas totalmente en marcha y durante la mañana de hoy seguiremos aportando las novedades pero el tráfico es totalmente fluido".

Solo fallan un par de semáforos . ha concluido- que ya están resolviendo la incidencia. Tráfico normal, control policial, y los centros educativos que se han abierto sin horario lectivo pero sí con servicio educativo. Han reabierto casi sin incidencias, estamos con cuestiones como efectuar pequeñas reparaciones en alarmas y en baterías de alarmas, que se están recargando", ha remarcado la alcaldesa.

No participará en la mesa redonda del congreso del PP Europeo

Por otra parte, fuentes del equipo de alcaldía han confirmado que la alcaldesa de València no participará esta mañana en el Panel al que había sido invitada por el Partido Popular Europeo, con el título “EU Preparedness an Solidarity for libely regions.

El panel se celebra en el marco del Congreso del PPE a las 11.45 horas en Feria Valencia presidido por Manfred Weber, y moderado por Dolors Montserrat, y donde interviene también el Governor of Attica Regions, Nikos Chardalias, y la alcaldesa de Lodz, Hanna Zdanowska.

La alcaldesa ha comunicado a la organización del PPE que está siguiendo desde primera hora la evolución del apagón eléctrico que afectó ayer a todo el país y a la ciudad desde la central de Policía Local donde se ha convocado el Cecopal a primera hora. A lo largo de la mañana, la alcaldesa también visitará la sede de Emivasa desde donde se controla la evolución y distribución del agua potable.