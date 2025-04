La Basílica promete "hablar" con los participantes para evitar enormes enormes parones de la Procesión de la Virgen

"Vamos a hablar con las entidades para, en la medida de lo posible, se evite porque es verdad que no es bonito". Lo que no es bonito es que la Procesión de la Virgen de los Desamparados se sirva por etapas. Y eso es en lo que se ha convertido en los últimos años y más aún el pasado ejercicio, en el el público asistió atónito a un desfile a dosis. La responsabilidad la tienen muy clara: determinadas asociaciones -además, con nombre y apellido- que ralentizan el desfile para contemplar el paso cuando las calles se alargan. Con la ventaja de que el Cabildo no se atreve a modificar el orden de desfile. Así que habrá que apelar a un sentido común perdido o al respeto a los espectadores. "Cuando estuvimos en Sevilla en la peregrinación había momentos que parecía que no se tocaba el suelo" reconocía el rector de la Basílica, Juan Melchor.

Recorrido en anda y a brazo

Lo cierto es que la Virgen saldrá a la calle en su día grande, el 11 de mayo. Primero, en el traslado y después en la Procesión. Y en este caso seguirá haciéndolo en anda tirada a brazo por hasta seis "collas" de expertos, acostumbrados a hacerlo en sus propias poblaciones. Será el remate a una festividad que se prolonga durante varias semanas más -hasta mediados de junio- porque el programa está lleno de servicios religiosos "a intención de"; es decir, solicitada por todo tipo de entidades.

Pasado el centenario de la Coronación, la rutina vuelve de alguna forma al ciclo mariano, aunque su historia es lo suficientemente densa como para permitir ocasionalmente algunos aniversarios en cifras redondas. Es el caso de este año, porque se cumplen 75 años de la dedicación del templo a la propia Virgen. Se celebrará este sábado a las diez y media de la mañana con una misa especial que contará con la presencia del Arzobispo.

Pero también faltarán, como actos multitudinarios, la Ronda a la Verge, el concierto lírico que tendrá lugar el lunes 12, y el Besamanos, que se celebra después del Novenario; esto es, el miércoles 21.

La festividad recupera este año el concepto de cartel, que ha sido realizado por el estudio SBQ y el tapiz incluirá un guiño a la dana y especialmente al sentido de la solidaridad. Así, según explicó la concejala Mónica Gil, "la figura central de la Virgen incluirá también tres figuras femeninas, representando las tres provincias, y un medallón que hará referencia a esa solidaridad".

Otra de las novedades -anunciada, que no explicitada- es que los peregrinos que acudan a la plaza se les hará una recepción especial "además de redoblarse la seguridad para su desplazamiento".

Como ya sucedió el año 2024, se engalanarán las calles de la ciudad con motivo de la festividad de la patrona y la plaza de la Virgen será decorada con guirnaldas de flores naturales. También diferentes reposteros con el escudo de la ciudad, acompañados con laterales vegetales, decorarán las calles de Cavallers, La Bosseria, Maria Cristina, Sant Vicent y Les Avellanes.

Dansà, pirotecnia...

Los actos en honor a la patrona arrancarán el viernes 9 a las 20 horas con la ‘dansà’ de las fallas infantiles, que tendrá su continuidad a las 23 con las adultas.

El sábado bailarán los grupos "profesionales": a las 18.30 horas los de poblaciones y a medianoche, los de la ciudad. Entre medias será el concierto de la Banda Municipal (23 h.) y el castillo en la plaza del Ayuntamiento, también a medianoche.

Además de la secuencia ritual propia del día de la Virgen (Descoberta, Misa d'Infants, Traslado...), el ayuntamiento recupera una de las "mascletaes" no disparadas en Fallas. En concreto la de Pirotecnia Dragón, que será, de este modo, el domingo 11 a las 14 horas en la plaza del Ayuntamiento.