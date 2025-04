El fallo eléctrico masivo provoca 12 averías y deja sin agua a 500 abonados

El apagón eléctrico masivo de ayer lunes provocó 12 incidencias importantes, 12 averías destacadas, en otros tantos puntos de València y dejó sin agua a unos 500 abonados, de los 450.000 que hay en la capital valenciana y sus pedanías. La red de agua potable registró estas averías tras el apagón eléctrico debido a las diferencia de presión: ayer los servicios técnicos de Emivasa repararon 6 y esta mañana otras 5 .

Esta información acaba de comunicarla la propia alcaldesa María José Catalá y el concejal del Ciclo Integral del Agua Carlos Mundina, que han visitado la sede de Emivasa, la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento hidráulico en la capital valenciana.

Reventón en la calle Colón

Una de las averías más complejas de arreglar es la que se ha localizado en la calle Colón donde ayer se produjo un reventón muy espectacular. Esta incidencia se está resoviendo aún pero su reparación es complicada por la cercanía de la tubería a la parada del Metro y porque abrir Colón es especialmente complicado por el numeroso tráfico que circula por este vial.

Catalá ha puesto en valor que más de un centenar de personas trabajó hasta altas horas de la madrugada para que se pudiera garantizar el suministro de agua potable a València y el área metropolitana. La alcaldesa ha subrayado el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento de València para no sólo la ciudad tenga garantizada el agua potable sino también todos los pueblos que conforman el área metropolitana. "La gente no tiene conciencia de que cuando el área metropolitana tiene comprometido su abastecimiento de agua potable por una situación como la de ayer o como ocurrió en la dana, quien hace el trabajo para conectar su red, para hacer reparaciones y para garantizar el suministro, es el Ayuntamiento de València y esta instalación de La Presa", donde se lleva a cabo la potabilización del agua.

En la Presa, matizó Catalá, "nos preocupaba que si no se recuperaba la luz pues no hubiera suficiente capacidad de potabilización para el agua del área metropolitana por eso bajamos la presión en la ciudad para llenar los depósitos de València con el objetivo de tener depósitos llenos y poder conectar con la red del área metropolitana". Finalmente, no fue necesario adoptar otras medidas "porque se recuperó la luz y se recuperó la capacidad de generar potabilización en la Presa", apuntó.

María José Catalá ensalzó que el Ayuntamiento de València ha conseguido garantizar técnicamente, a través de Emivasa y Emshi, el suministro de agua potable en toda la ciudad y en su área metropolitana después del apagón eléctrico que se produjo ayer en todo el país desde aproximadamente las 12.30 horas.

Catalá añadió que la falta de fluido eléctrico "provocó situaciones complejas con alguna rotura y fugas, que a lo largo del día de hoy se repararán completamente, y fue necesario que el ayuntamiento movilizará sus equipos electrógenos y tomar la decisión de bajar la presión del agua durante la noche para garantizar la conexión entre los depósitos de la La Presa y la red de agua del área metropolitana".

Catalá exige "transparencia" a Sánchez y que explique las causas del apagón

Asimismo, avanzó que València "va a hacer un análisis de todas las inversiones necesarias para hacer frente a dificultades como las que vivimos ayer”, pero ha señalado que para las ciudades y comunidades autónomas "es muy importante tener una respuesta sobre cómo de vulnerable es la red eléctrica” de España. "Como alcaldesa exijo al Gobierno de España que cuanto antes explique las causas del apagón ocurrido ayer, porque el apagón eléctrico ha ido seguido del apagón informativo", ha apuntado. "Exijo la máxima transparencia al Gobierno porque las administraciones necesitamos tener esa información", ha reclamado.

Además, en la visita que ha realizado a las instalaciones de Emivasa, ha Informado que el Ayuntamiento de València "ha restablecido ya la red semafórica, ha doblado los turnos de Policía Local y Bomberos, se ha garantizado el suministro de agua potable para València y su área metropolitana, y todos los concejales del equipo de gobierno municipal están visitando todas las instalaciones municipales para supervisar si tienen algún problema.