Caballero a Sanjuan: "Usted hiperventila. Que le vaya bien con la Delegada de Gobierno"

El sexto aniversario de la dana trajo una nueva petición de comisión de investigación. Que, obviamente, estaba llamada al fracaso de la misma forma que lo han sido las siguientes por la lógica de las mayorías en el hemiciclo. Y acabó convirtiéndose en un rifirrafe subido de tono con acusaciones en clave local y nacional. "¿Cuántos meses han pasado? Seis. Pues seis interpelaciones hay y así será en todos los plenos" aventuró el portavoz socialista Borja Sanjuán, promotor de la iniciativa que estaba condenada de antemano, pues el gobierno municipal da por finiquitada la misma con la que ya se desarrolló en febrero.

"Ustedes se llevan mejor con su mala conciencia que con su mala reputación. ¿Creen de verdad que la Generalitat y el Ayuntamiento obraron como toca? Si es así, ¿por qué se niegan a una comisión?" con la clave de esta petición: "la comparecencia de la alcaldesa" porque "sigue sin aclarar si ella misma, un día después de pedir transparencia, va a apoyar al fin una comisión de investigación donde comparezca y nos cuente algunas cosas que siguen sin estar claras”.

Por ejemplo, que "reconoció el 16 de abril, muchos meses después, que había hablado con Salomé Pradas por la mañana y que le había pedido que le mantuviera al tanto de la situación meteorológica. No sabemos si volvieron a hablar, no sabemos la información que tenía y ni siquiera ha aportado tampoco el registro de llamadas. La segunda es por qué el plan del ayuntamiento incumplió el plan contra inundaciones porque ese plan hablaba de dos cosas que habrían salvado vidas y una de ellas era hacer el control de caudales”.

Sanjuán, durante su intervención / Ayto Vlc

"Busca notoriedad para que no se olviden de usted"

Salió en turno de réplica Juan Carlos Caballero, que le afeó que "es la sexta vez que interpela por la dana y es la sexta vez que se demuestra que la reconstrucción no le interesa, sino hacer un relato sectario con el dolor ajeno y, mal que le pese, este gobierno ha estado y estará siempre con los vecinos. En los momentos duros y en la recuperación".

Hurgó además hacia el portavoz socialista: "usted sale siempre hiperventilando, buscando tener notoriedad para que no se olviden de usted de cara a las próximas elecciones. Espero que le vaya bien con la Delegada de Gobierno". En alusión a quien se perfila como cabeza de lista de la candidatura socialista en las futuras elecciones municipales.

Para pasar al clásico de trasladar el debate a la cuestión nacional: "quien no ha estado nunca es el presidente de Gobierno de España, que en seis meses no ha descolgado el teléfono para hablar con la alcaldesa sobre la situación de la ciudad, ni ha pisado las pedanías. Esa es la desgracia que tenemos: el olvido, degradación y castigo a una ciudad y una comunidad que debe ser castigada porque debe ser que se equivocan a la hora de votar". Y más: "explicaciones son las que deben dar por el apagón. ¿Esa es la responsabilidad? ¿No dar ninguna información a la ciudadanía? Y vienen a exigir transparencia. El PSOE tiene poca vergüenza cuando no le interesa la verdad. De eso es de lo que debía haber interpelado: conocer las medidas que tuvo este ayuntamiento en el apagón, mientras había uno informativo desde el Gobierno de España".

El vino del Ventorro y las "putas y orgías"

Replicó Sanjuán recalcando el hecho de que "que alguien del PP diga que el Gobierno de España hay un apagón porque tres días después de un problema extremadamente complejo técnicamente no hay una explicación es de nota. Porque son los mismos que llevan protegiendo seis meses sin decir qué vino se tomó en el Ventorro".

Caballero sacó a relucir los casos clásicos del gobierno socialista, como los de Begoña Gómez o José Luis Ábalos, en este caso, textual, de "irse de putas y montar orgías".