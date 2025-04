La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de València y reclama los contratos de Vox en Valencia Activa

Un operativo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido al Ayuntamiento de València para recabar toda la documentación relacionada con contratos gestionados por el concejal de Vox, Juan Manuel Badenas. Según fuentes conocedoras del caso, los agentes han registrado las oficinas municipal y la sede de Valencia Activa, fundación de la que Badenas fue presidente hasta que su propio partido le abrió una investigación por presunto amaño de contratos.

El registro se produce en la misma jornada en que la Fiscalía Provincial de Valencia ha acordado abrir diligencias de investigación por un presunto delito de prevaricación, malversación y falsedad documental contra el edil de Vox en el Ayuntamiento de València Juan Manuel Badenas por un contrato de patrocinio presuntamente irregular que fue denunciado por el grupo municipal socialista.

El decreto de Fiscalía, facilitado este miércoles por el PSPV-PSOE, explica que la denuncia expone la contratación de patrocinio a la editora del periódico OK Diario por un importe de 14.500 euros más IVA. Durante la entrevista que se derivó del patrocinio, Badenas habría "realizado manifestaciones de carácter político contra el Gobierno de España".

El portavoz del grupo municipal de Vox, José Gosálbez, ha mostrado "respeto absoluto a las actuaciones administrativas judiciales de la Fiscalía" y a la "presunción de inocencia" de "todas las personas".

Gosálbez ha indicado que "no tiene constancia" de que se haya cometido alguna irregularidad y que hay "multitud de ejemplos muchísimo más graves y no ha pasado absolutamente nada". Al mismo tiempo, ha dicho que ellos "no tienen que investigar nada" y "hay un informe de asesoría jurídica que avala estos contratos", por lo que el caso "está aclarado".

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, ha señalado al respecto que esperarán a las resoluciones del juez y ha indicado: "respetamos la justicia. Tenemos confianza en nuestros socios en tanto que su trabajo lo hacen bien y no hay ningún tipo de pronunciamiento judicial".

Caballero ha añadido: "hay cuestiones que nos pueden diferenciar", porque "somos partidos distintos, pero nos une el bienestar de los ciudadanos y que la ciudad se reactive tras ocho años de letargo con el gobierno de Compromís y el Partido Socialista".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuan, ha señalado que su grupo estudiará más adelante si se persona como acusación particular. Respecto al edil de Vox, Sanjuan ha añadido: "Cuando vamos conociendo su gestión" resulta evidente que "las cosas no se hicieron bien ni por casualidad", porque "cada expediente que comprobamos del señor Badenas es susceptible de ser llevado a Fiscalía".